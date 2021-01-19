YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Kuşadası’nda kuaförde çıkan yangın paniğe yol açtı

Kuşadası’nda kuaförde çıkan yangın paniğe yol açtı

19.01.2021 11:39 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’ın Kuşadası ilçesindeki bir iş merkezinde bulunan kuaförde çıkan yangın kısa süreli paniğe yol açtı.

Aydın’ın Kuşadası ilçesindeki bir iş merkezinde bulunan kuaförde çıkan yangın kısa süreli paniğe yol açtı. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın büyümeden söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Kuşadası İnönü Bulvarı Lozan Meydanı’nda bulunan iş merkezinin ikinci katındaki kuaförde elektrik kontağından yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, zamanında müdahale ederek, yangının büyümesini ve çevredeki işyerlerine sıçramasını önledi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınan ve söndürülen yangında can kaybı yaşanmazken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi. İşyerinde çalışanların kısa süreli panik yaşadığı yangınla ilgili polis ve itfaiye ekipleri inceleme başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü oyuncudan çok konuşulan paylaşım! Beğeni yağdı Ünlü oyuncudan çok konuşulan paylaşım! Beğeni yağdı
Şubat ayında deniz keyfiŞubat ayında deniz keyfi
1/

Aydın Namaz Vakitleri 19 Ocak Salı

İmsak
06:50
Sabah
08:15
Öğle
13:24
İkindi
16:02
Akşam
18:24
Yatsı
19:44

Aydın Nöbetçi Eczaneler19 Ocak Salı

Aka Eczanesi
Merkez
Bilgin Eczanesi
Merkez
Giray Eczanesi
Merkez
Pelin Eczanesi
Merkez
Oksijen Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
Menderes Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Cezaevi firarisi narkotik polisine yakalandı

Cezaevi firarisi narkotik polisine yakalandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Samsunspor Başkanı Yıldırım ile taraftar arasında polemik

Samsunspor Başkanı Yıldırım ile taraftar arasında polemik

Beyaza bürünen üniversite kampüsünde kartpostallık görüntüler

Beyaza bürünen üniversite kampüsünde kartpostallık görüntüler

Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Diğer Haberler

Halk Ege Et’in 15. Şubesi Nazilli’de açıldı

Halk Ege Et’in 15. Şubesi Nazilli’de açıldı

Kuşadası’nda trafik kazası: 2 yaralı

Kuşadası’nda trafik kazası: 2 yaralı

Kuşadası’nda trafik kazası: 2 yaralı

Kuşadası’nda trafik kazası: 2 yaralı

Kuşadası Ticaret Odası’ndan öğrencilere klavyeli tablet desteği

Kuşadası Ticaret Odası’ndan öğrencilere klavyeli tablet desteği

Kuşadası Belediyesi’nden bisikletçilere vitamin desteği

Kuşadası Belediyesi’nden bisikletçilere vitamin desteği

Kuşadası Belediyesi’nden bisikletçilere vitamin desteği

Kuşadası Belediyesi’nden bisikletçilere vitamin desteği

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.