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Kuşadası’nda mermer bloklar heykele dönüşüyor

AYDIN HABERLERİ  | 16.10.2020 13:04 | Son Güncelleme

Kuşadası Belediyesi, Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı ile Mehmet Nuri Göçen Kültür Eğitim ve Sanat Vakfı iş birliğinde düzenlenen 1.

Kuşadası Belediyesi, Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı ile Mehmet Nuri Göçen Kültür Eğitim ve Sanat Vakfı iş birliğinde düzenlenen 1. Uluslararası Kuşadası Neopolis Heykel Sempozyumu kapsamında katılımcı sanatçılar tarafından sürdürülen heykel yapım çalışmaları devam ediyor. Organizasyonda katılımcı olarak yer alan 9 heykeltıraş 10 gündür mermer blokları yontarak “Kuşadası” teması ile eserlerini şekillendiriyor.
Bu yıl ilk kez düzenlenen Uluslararası Kuşadası Neopolis Heykel Sempozyumu tüm hızıyla sürüyor. Antik dönemde Neopolis olarak adlandırılan Yılancı Burnu mevkiinde devam eden sempozyum 10’uncu gününü geride bıraktı. Rusya’dan Kiril Grekov ile Anna Sosenskaia, Türkiye’den ise İmdat Avcı, Çağdaş Erçelik, Özlem Şengönül, Hakan Çınar, Hakan Şengönül, Sıtkı Eryılmaz ve Roben Divarcı tarafından yapımına devam edilen eserler ise şekillenmeye başladı. 31 Ekim Cumartesi günü sona erecek olan Uluslararası Kuşadası Neopolis Heykel Sempozyumu’nda hazırlanacak olan eserler Kuşadası’nın farklı noktalarında kalıcı olarak sergilenecek. Bir heykelin oluşturulma sürecini merak eden sanatseverler, heykeltıraşların canlı performanslarını her gün 09.00-18.30 saatleri arasında Yıllancı Burnu Mevkii’nde takip edebilecek.

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