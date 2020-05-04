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Kuşadası’nda meydan kavgası; 2 gözaltı

AYDIN HABERLERİ  | 04.05.2020 17:03 | Son Güncelleme

Kuşadası’nda, aralarında husumet olan iki kişinin tartışması meydan kavgasına dönüştü.

Kuşadası’nda, aralarında husumet olan iki kişinin tartışması meydan kavgasına dönüştü. Belediye önündeki taşlı sopalı kavganın ardından olaya müdahale eden polis ekipleri 2 kişiyi gözaltına aldı.
Edinilen bilgiye göre, daha önceden aralarında husumet bulunan iki kişi Kuşadası Belediyesi önündeki Demokrasi Meydanı’nda karşılaştı. Önce sözlü olarak birbiriyle tartışan iki kişinin kavgası daha sonra taşlı sopalı saldırıya dönüştü. 1 kişinin başından yaralandığı meydan kavgasına müdahale eden polis ekipleri, kavgayla ilgili iki kişiyi gözaltına aldı.

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