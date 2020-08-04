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Kuşadası’nda Millet İttifakı uyumu devam ediyor

AYDIN HABERLERİ  | 04.08.2020 14:15 | Son Güncelleme

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Ağustos ayı Belediye Meclis toplantısı öncesi CHP ve İYİ Partili Meclis üyeleri ile İYİ Parti Kuşadası İlçe Teşkilat binasında bir araya gelerek grup toplantısı yaptı.

Kuşadası’nda Millet İttifakı uyumu devam ediyor

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Ağustos ayı Belediye Meclis toplantısı öncesi CHP ve İYİ Partili Meclis üyeleri ile İYİ Parti Kuşadası İlçe Teşkilat binasında bir araya gelerek grup toplantısı yaptı. Toplantıya, aynı zamanda İYİ Parti Kuşadası İlçe Teşkilatı Başkanı da olan İYİ Partili Meclis Üyesi Hayati Atlı başkanlık etti.
Kuşadası’nda, Millet İttifakı’nı oluşturan CHP ve İYİ Parti arasındaki uyumlu çalışma her alanda kendisini gösteriyor. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in, Ağustos ayı Belediye Meclis toplantısı öncesi CHP ve İYİ Partili Meclis üyeleri ile gerçekleştirdiği grup toplantısına bu ay İYİ Parti ev sahipliği yaptı. İYİ Parti Kuşadası İlçe Teşkilatı binasında düzenlenen toplantıya Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Belediye Başkan Yardımcıları Oğuzhan Turan ve Seyfi Seyhan Suvari, Belediye Başkan Vekili Tibet Özer, CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, İYİ Parti Kuşadası İlçe Teşkilatı Başkanı Hayati Atlı ve CHP ile İYİ Partili Meclis üyeleri katıldı. İYİ Parti Kuşadası İlçe Teşkilatı Başkanı ve İYİ Partili Meclis Üyesi Hayati Atlı’nın başkanlığında gerçekleşen toplantıda, Ağustos ayı Meclis Toplantısı’nda görüşülerek karara bağlanması gereken konular masaya yatırıldı.
Kuşadası’nda 30 Mart yerel seçimlerinden Millet İttifakı’nın büyük bir başarı ile çıktığını belirten İYİ Parti Kuşadası İlçe Teşkilatı Başkanı Hayati Atlı, “Kentimizin çıkarına olan tüm konularda CHP’li Meclis üyelerimizle uyum içerisinde çalışıyoruz. Bugün de Belediye Başkanımız Sayın Ömer Günel, büyük bir siyasi nezaket göstererek grup toplantısının İYİ Parti ev sahipliğinde yapılmasını sağladı. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Kuşadası’nda CHP ve İYİ Parti arasındaki uyumu bozmaya kimsenin gücü yetmez” diye konuştu.

Kuşadası’nda Millet İttifakı uyumu devam ediyor

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