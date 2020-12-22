YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Kuşadası’nda motosiklet ile otomobil çarpıştı:1 ağır yaralı

Kuşadası’nda motosiklet ile otomobil çarpıştı:1 ağır yaralı

AYDIN HABERLERİ  | 22.12.2020 18:08 | Son Güncelleme

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde motosiklet ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi ağır şekilde yaralandı.Kaza, Kadınlar Denizi Mahallesi Yüksel Yalova Caddesi üzerinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde motosiklet ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi ağır şekilde yaralandı.
Kaza, Kadınlar Denizi Mahallesi Yüksel Yalova Caddesi üzerinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mertcan D. kontrolündeki 43 LH 512 plakalı Tofaş otomobil ile Mert Y. kontrolündeki 09 BBL 48 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralı ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Hollywood yıldızı cinsiyet değiştirdi! İşte ameliyat sonrası ilk kare Hollywood yıldızı cinsiyet değiştirdi! İşte ameliyat sonrası ilk kare
Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldıKuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı
1/

Aydın Namaz Vakitleri 22 Aralık Salı

İmsak
06:47
Sabah
08:14
Öğle
13:12
İkindi
15:40
Akşam
18:00
Yatsı
19:23

Aydın Nöbetçi Eczaneler22 Aralık Salı

İstanbul Eczanesi
Merkez
Pelinsu Eczanesi
Merkez
Tralles Eczanesi
Merkez
Tülay Eczanesi
Merkez
Yenimahalle Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
Hürriyet Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.