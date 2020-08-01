YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Kuşadası’nda motosiklet kazası; 1 yaralı

Kuşadası’nda motosiklet kazası; 1 yaralı

AYDIN HABERLERİ  | 01.08.2020 09:24 | Son Güncelleme

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.Kaza, Nazilli pazarı kavşağında saat 04.00 sıralarında meydana geldi.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Kaza, Nazilli pazarı kavşağında saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Soner B. yönetimindeki 39 AAY 875 plakalı otomobil bir otogaz istasyonundan yakıt aldıktan sonra Davutlar istikametine dönmek istedi. Bu sırada Alperen Ö. yönetimindeki plakasız ve şasesi kazınmış motosiklet, Davutlar istikametinden Kuşadası istikametine seyir halinde ilerlerken kavşakta otomobile çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulans ile Alperen Ö. Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri plakasız ve şasesi kazınmış motosikleti tespit için yediemin otoparkına çektirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Eski damat dehşeti! Yakınları sinir krizi geçirdi Eski damat dehşeti! Yakınları sinir krizi geçirdi
Şubat ayında deniz keyfiŞubat ayında deniz keyfi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Aydın’da traktör devrildi: 6 yaralı

Aydın’da traktör devrildi: 6 yaralı

Başkan Kassanov’dan Kurban Bayramı mesajı

Başkan Kassanov’dan Kurban Bayramı mesajı

İlk işleri Marmaris’i izlemek oldu

İlk işleri Marmaris’i izlemek oldu

Kırşehir-Ankara Yolunda Kaza 2 Yaralı

Kırşehir-Ankara Yolunda Kaza 2 Yaralı

Çorlu’da askıda dayanışma kampanyası

Çorlu’da askıda dayanışma kampanyası

Kayserispor 8 kırmızı kart gördü

Kayserispor 8 kırmızı kart gördü

Aydın Namaz Vakitleri 1 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:29
Sabah
06:05
Öğle
13:20
İkindi
17:09
Akşam
20:25
Yatsı
21:54

Aydın Nöbetçi Eczaneler 1 Ağustos Cumartesi

Aile Eczanesi
Merkez
Özlem Eczanesi
Merkez
Sıhhat Eczanesi
Merkez
Tülay Eczanesi
Merkez
Köker Eczanesi
Kusadasi
Nilüfer Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Köşk Belediyesi 2 yeni parkı hizmete sundu

Köşk Belediyesi 2 yeni parkı hizmete sundu

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Köşk Belediye Başkanı Güler, Ankara’dan müjdelerle döndü

Köşk Belediye Başkanı Güler, Ankara’dan müjdelerle döndü

Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Şahin, KKKA’ya dikkat çekti

Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Şahin, KKKA’ya dikkat çekti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.