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Kuşadası’nda öğrencilere ’deprem bilinçlendirme’ eğitimi

AYDIN HABERLERİ  | 08.03.2020 15:45 | Son Güncelleme

AKUT Kuşadası Ekibi, Kuşadası İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptığı protokol doğrultusunda ilçedeki ilköğretim ve ortaöğretim okullarında "Deprem Bilinçlendirme Semineri" vermeye devam ediyor.AKUT Kuşadası ekibi tarafından yürütülen çalışmalarda, öğrencilere deprem öncesi, deprem sırası ve deprem sonrasında yapılması ve yapılmaması gerekenleri anlatılarak, hazırlıklı ve bilinçli olmaları hedefleniyor.

AKUT Kuşadası Ekibi, Kuşadası İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptığı protokol doğrultusunda ilçedeki ilköğretim ve ortaöğretim okullarında "Deprem Bilinçlendirme Semineri" vermeye devam ediyor.
AKUT Kuşadası ekibi tarafından yürütülen çalışmalarda, öğrencilere deprem öncesi, deprem sırası ve deprem sonrasında yapılması ve yapılmaması gerekenleri anlatılarak, hazırlıklı ve bilinçli olmaları hedefleniyor. Öğrenci ve öğretmenlerin ilgiyle dinlediği seminerlere şimdiye kadar toplam 3406 öğrenci ve 217 öğretmen katıldı.

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