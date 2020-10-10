Kuşadası’nda okullar ilk ders zili öncesi dezenfekte edildi

Kuşadası Belediyesi, 12 Ekim’de 2,3,4,8 ve 12’nci sınıf öğrencileri için başlayacak olan yüz yüze eğitim dönemi öncesinde ilçe genelindeki okullarda koronavirüse karşı dezenfeksiyon çalışması yaptı. Temizlik İşleri Müdürlüğü (TİM) tarafından yürütülen çalışma kapsamında okul içleri dezenfekte edilerek bahçe ve ana giriş kapı önleri sıcak suyla yıkandı.

Kuşadası Belediyesi, koronavirüs ile mücadelesini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Belediye Başkanı Ömer Günel’in talimatıyla harekete geçen Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, 21 Eylül’de yüz yüze eğitime başlayan okul öncesi ve 1’inci sınıf öğrencileri ile 12 Ekim’de okullarında ders başı yapacak olan 2,3,4,8 ve 12’nci sınıf öğrencileri için ilçe genelindeki okullarda koronavirüse karşı dezenfeksiyon işlemi yaptı. 150 kişiden oluşan TİM özel ekibi, öğrencilerin okullarda toplu olarak kullandıkları yemekhane, sınıf, koridor ve tuvalet gibi alanları özel solüsyonlarla dezenfekte ederek bahçeleri özel temizlik aracıyla önce süpürdü sonra da sıcak suyla yıkadı. Bu sayede okullar, öğrencilerin hijyenik bir ortamda ders başı yapabilmesi için hazır hale getirildi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, çalışmanın eğitim dönemi boyunca sık sık tekrar edileceğini belirterek “Yarınları emanet edeceğimiz çocuklarımızın sağlığını korumak en önemli görevlerimizden birisi.21 Eylül’de ders başı yapan ve 12 Ekim’de yüz yüze eğitime başlayacak olan öğrencilerimiz için Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz ilçemizde bulunan tüm okullarda temizlik ve dezenfektasyon çalışması yaptı. Çalışmalar eğitim-öğretim yılı boyunca belirli aralıklarla devam edecek” dedi.

