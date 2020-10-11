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Kuşadası’nda ölü yunus balığı sahile vurdu

AYDIN HABERLERİ  | 11.10.2020 12:48 | Son Güncelleme

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir yunus balığı ölü olarak karaya vurdu.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir yunus balığı ölü olarak karaya vurdu. Çevreciler tarafından bulunan ölü yunus balığında yapılan incelemede herhangi bir yara ve darp izine rastlanmadı.
Kuşadası sahil siteleri bölgesinde ölmüş bir yunus balığının karaya vurduğu ihbarını alan çevreciler harekete geçti. Olay yerine Kuşadası Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) yetkilileri ve Kuşadası Belediyesi ekipleri geldi. 80 santim uzunluğu Tırtak türü yunus bağlının ölü olduğu belirlenirken, yapılan incelemede herhangi bir yara ve darp izine rastlanmadı.
Kuşadası EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, yunus balının bölgede yoğun olarak görülen trol teknelerinin ağlarına takılıp boğulduğunu tahmin ettiklerini söyledi. Uyarılarda bulunan EKODOSD Başkanı Sürücü, “ Bölgemizde ölen yunuslara bakıldığında, bazılarının hastalığa yakalanarak parazit oluşumları nedeniyle öldüğünü, bazen trol ağlarına yakalandıklarını, bazen de plastik ve benzeri yutma nedeniyle yaşamını kaybettikleri görülmektedir. Memeli bir deniz canlısı olan yunus balığı Kuşadası Belediyesi TİM müdürlüğünce alınarak, gömülmesi sağlandı. En büyük sorunlarımızdan biri yaralı yunusları için bir rehabilitasyon merkezimizin olmamasıdır. Bu tür deniz canlılarını yaralı olarak bulunduklarında, tedavilerinin yapılabileceği bir merkezin oluşturulması için Kuşadası Belediyesi ile çalışmalarımızı sürdürmekteyiz “ dedi.

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