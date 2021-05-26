YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Kuşadası'nda ölü yunus kıyıya vurdu

Kuşadası'nda ölü yunus kıyıya vurdu

26.05.2021 18:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuşadası'nda ölü yunus kıyıya vurdu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde telef olan yunus kıyıya vurdu.

Ete Sitesi sahilinde yunus görenler, Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneğine ihbarda bulundu.

Bölgeye gelen Dernek Başkanı Bahattin Sürücü, tırtak (Delphinus delphis) türü olan yunusun hayatını kaybettiğini belirledi.

Doku örnekleri alınan yunusun ölüm nedeninin araştırılacağı belirtildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü isim isyan etti: Bir estetiğim daha varsa ülkeyi terk ederim Ünlü isim isyan etti: Bir estetiğim daha varsa ülkeyi terk ederim
Aydın'da caminin deposunda çıkan yangında 1 çocuk dumandan etkilendiAydın'da caminin deposunda çıkan yangında 1 çocuk dumandan etkilendi
Mersin'de iki aile arasında çıkan kavgada bıçaklanan genç öldüMersin'de iki aile arasında çıkan kavgada bıçaklanan genç öldü

Aydın Namaz Vakitleri 26 Mayıs Çarşamba

İmsak
04:01
Sabah
05:44
Öğle
13:11
İkindi
17:02
Akşam
20:27
Yatsı
22:03

Aydın Nöbetçi Eczaneler26 Mayıs Çarşamba

Acar Eczanesi
Merkez
Güven Eczanesi
Merkez
Meydan Eczanesi
Merkez
Şensoy Eczanesi
Merkez
Demeter Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
Ögünçlü Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Konya'da lise öğrencisini darbettikleri iddiasıyla 3 zanlı gözaltına alındı

Konya'da lise öğrencisini darbettikleri iddiasıyla 3 zanlı gözaltına alındı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bakan Bekir Pakdemirli, Adana'daki yangında ekili arazilerin zarar görmediğini bildirdi

Bakan Bekir Pakdemirli, Adana'daki yangında ekili arazilerin zarar görmediğini bildirdi

Peugeot'dan yeni SUV 3008'e özel faiz kampanyası

Peugeot'dan yeni SUV 3008'e özel faiz kampanyası

MKE Ankaragücü Kulübünde mevcut yönetim, Faruk Koca'yı başkanlığa aday gösterdi

MKE Ankaragücü Kulübünde mevcut yönetim, Faruk Koca'yı başkanlığa aday gösterdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.