Kuşadası'nda ölü yunus kıyıya vurdu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde telef olan yunus kıyıya vurdu.

Ete Sitesi sahilinde yunus görenler, Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneğine ihbarda bulundu.

Bölgeye gelen Dernek Başkanı Bahattin Sürücü, tırtak (Delphinus delphis) türü olan yunusun hayatını kaybettiğini belirledi.

Doku örnekleri alınan yunusun ölüm nedeninin araştırılacağı belirtildi.



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