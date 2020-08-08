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Kuşadası’nda otomobil yayaya çarptı; 1 yaralı

AYDIN HABERLERİ  | 08.08.2020 19:28 | Son Güncelleme

Aydın’ın Kuşadası ilçesi’nde karşıdan karşıya geçmek isteyen yayaya otomobil çarptı.

Aydın’ın Kuşadası ilçesi’nde karşıdan karşıya geçmek isteyen yayaya otomobil çarptı. Kazada 1 kişi hafif şekilde yaralandı.
Kaza saat 18.00 sıralarında Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.K. yönetimindeki 09 JT 770 plakalı otomobil seyir halinde ilerlerken karşıdan karşıya geçmek isteyen bir vatandaşa çarptı. Çarpmanın etkisiyle vatandaş otomobilin ön camına çarparak metrelerce havaya fırladı. Olay yerine çok sayıda polis ve 112 acil sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yayanın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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