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Kuşadası’nda palmiyeler Adagöl’ü süsleyecek

17.02.2021 09:49 | Son Güncelleme:
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Kuşadası Belediyesi tarafından kentin turistik çarşılarında başlatılan alt ve üst yapıyı yenileme çalışmaları kapsamında Barbaros Hayrettin Paşa Bulvarı’ndan sökülen palmiye ağaçları bundan böyle Adagöl Mesire Alanını süsleyecek.Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Barbaros Hayrettin Paşa Bulvarı’ndan sökülerek Adagöl’e taşınmaya başlanan ağaçların yerine ise 48 adet genç palmiye ağacı dikilecek.

Kuşadası Belediyesi tarafından kentin turistik çarşılarında başlatılan alt ve üst yapıyı yenileme çalışmaları kapsamında Barbaros Hayrettin Paşa Bulvarı’ndan sökülen palmiye ağaçları bundan böyle Adagöl Mesire Alanını süsleyecek.
Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Barbaros Hayrettin Paşa Bulvarı’ndan sökülerek Adagöl’e taşınmaya başlanan ağaçların yerine ise 48 adet genç palmiye ağacı dikilecek. Kentin turistik çarşılarında yenileme çalışmalarını aralıksız sürdüren Kuşadası Belediyesi, Barbaros Hayrettin Paşa Bulvarı’nda bulunan palmiyeleri yeni yerlerine taşımaya başladı. Çok uzun olmaları nedeniyle bakım işlemleri sırasında büyük zorluk yaşanan ve alt yapı çalışmalarının gerçekleşebilmesi için sökülmesi gereken 13 palmiye ağacı, çevre düzenleme çalışmaları devam etmekte olan Adagöl Mesire Alanı’na taşınarak toprakla buluşturulmaya başlandı.
Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından özel söküm makineleri aracılığıyla büyük bir hassasiyetle yerlerinden sökülen 20-25 yaşındaki palmiyeler, Adagöl’e taşınarak belirlenen noktalara dikiliyor. Ağaçların yeni yerlerine adaptasyonu için gerekli önlemleri alan ekipler, palmiyelerin dışında 2 adet limoni selvisi, 2 adet leylandi, 3 adet feniks ve bir adet de akasya ağacını Park ve Bahçeler Müdürlüğü serasına taşıdıktan sonra gerekli bakımları yaparak belirlenen farklı noktalara dikecek.

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