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Kuşadası’nda plaj keyfi

AYDIN HABERLERİ  | 17.10.2020 16:21 | Son Güncelleme

Kuşadası’nda mevsim normalleri üzerindeki sıcak hava, Kuşadalılar ile tatilcileri plajlara çekti.

Kuşadası’nda mevsim normalleri üzerindeki sıcak hava, Kuşadalılar ile tatilcileri plajlara çekti. Ekim ayında sıcak ve güneşli havanın etkisiyle plajlara koşanlar, denizin ve güzel havanın keyfini doyasıya yaşadı.
Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, bugün sıcak ve güneşli bir havanın yaşandığı Kuşadası ve çevresinde yarından itibaren yağmurlu bir hava bekleniyor. Kuşadası’nda hava sıcaklığı 30 derece civarında olurken, Kuşadası Körfezi’nde deniz suyu sıcaklığı ise 24 derece olarak gerçekleşti. Kuşadası’nda özellikle şehir merkezindeki plajlar ile dünyaca ünlü Kadınlar Plajı’nda yaz aylarını aratmayan görüntüler oluştu.

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