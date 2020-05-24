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Kuşadası’nda polis memuru kaza yaptı

AYDIN HABERLERİ  | 24.05.2020 21:39 | Son Güncelleme

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde polis memuru direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak kaza yaptı.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde polis memuru direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak kaza yaptı. Kazada yaralanan polis memuru ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza saat 20.30 sıralarında Süleyman Demirel Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bigliye göre, Kuşadası’nda görevli polis memuru E.T., 34 GR 8383 plakalı otomobili ile Süleyman Demirel Bulvarı üst yolda seyir halinde ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarparak kaza yaptı. Kaza gürültüsünü duyan vatandaşlar durumu 112 ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis sevk edildi. Araçta sıkışan polis memuru, silah arkadaşlarının yardımıyla olduğu yerden çıkartıldı ve ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis memuru E.T.’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza yapan otomobil çekici yardımıyla otoparka çektirildi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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