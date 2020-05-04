Kuşadası’nda rezidansa uyuşturucu operasyonu

Kuşadası’nda narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda 86.10 gram skunk tabir edilen esrar maddesi ele geçirildi. Operasyonda Özbekistan vatandaşı bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri istihbarat çalışması sonucu Haıfeyzullah Mahallesi’nde belirledikleri bir rezidansa operasyon düzenledi. Operasyon sırasına yapılan aramada toplam 86.10 gram Skunk tabir edilen uyuşturucu Esrar Maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu maddeye el konulurken, olayın zanlısı olarak Özbekistan vatandaşı 23 yaşında S.B. isimli şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şüpheli hakkında ve olayla ilgili olarak ’Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak ve Uyuşturucu Madde Kullanmak “ suçlarından soruşturma başlatıldı.

