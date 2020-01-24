YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Kuşadası’nda ruhsatsız silahla yakalanan kişi gözaltı alındı

Kuşadası’nda ruhsatsız silahla yakalanan kişi gözaltı alındı

AYDIN HABERLERİ  | 24.01.2020 22:18 | Son Güncelleme

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, polis ekiplerinin yaptığı kontrolde ruhsatsız silahla yakalanan kişi gözaltı alındı.İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği suç ve suçlulara yönelik olarak yapılan kontroller esnasında 33 DL plakalı bir araç Kadınlar Denizi Mahallesinde durdurulurken, araç sürücüsü R.Y’nin yapılan üst aramasında 1 adet 9 mm çapında marka model seri numarası bulunmayan ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve 7 adet 9 mm çapında fişek ele geçirildi çıkan malzemelere el konuldu.

Kuşadası’nda ruhsatsız silahla yakalanan kişi gözaltı alındı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, polis ekiplerinin yaptığı kontrolde ruhsatsız silahla yakalanan kişi gözaltı alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği suç ve suçlulara yönelik olarak yapılan kontroller esnasında 33 DL plakalı bir araç Kadınlar Denizi Mahallesinde durdurulurken, araç sürücüsü R.Y’nin yapılan üst aramasında 1 adet 9 mm çapında marka model seri numarası bulunmayan ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve 7 adet 9 mm çapında fişek ele geçirildi çıkan malzemelere el konuldu. Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere Kuşadası Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Zevkin kitabından seks pozisyonları: 100 kamasutra! Zevkin kitabından seks pozisyonları: 100 kamasutra!
İki hükümlü Kuşadası’nda yakalandıİki hükümlü Kuşadası’nda yakalandı
Kuşadası Gençlikspor için güç birliğiKuşadası Gençlikspor için güç birliği
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Aydın Namaz Vakitleri 25 Ocak Cumartesi

İmsak
06:47
Sabah
08:12
Öğle
13:26
İkindi
16:07
Akşam
18:30
Yatsı
19:49

Aydın Nöbetçi Eczaneler25 Ocak Cumartesi

Cengız Eczanesi
Merkez
Güney Eczanesi
Merkez
Lal Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Merkez
Türkmen Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
İlke Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.