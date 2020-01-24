Kuşadası’nda ruhsatsız silahla yakalanan kişi gözaltı alındı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, polis ekiplerinin yaptığı kontrolde ruhsatsız silahla yakalanan kişi gözaltı alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği suç ve suçlulara yönelik olarak yapılan kontroller esnasında 33 DL plakalı bir araç Kadınlar Denizi Mahallesinde durdurulurken, araç sürücüsü R.Y’nin yapılan üst aramasında 1 adet 9 mm çapında marka model seri numarası bulunmayan ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör ve 7 adet 9 mm çapında fişek ele geçirildi çıkan malzemelere el konuldu. Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere Kuşadası Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

