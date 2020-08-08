Kuşadası’nda sıcaktan bunalan plaja koştu

Kuşadası plajlarında hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor. Hava sıcaklığının 40 dereceyi aştığı Kuşadası’nda plajlar tatilci akınına uğradı.

Tatili için Kuşadası’nı tercih edenler 40 dereceyi bulan sıcak havada serinlemek için plajları doldurdu. Deniz suyu sıcaklığının da 27 dereceye ulaştığı Kuşadası’nda dünyaca ünlü Kadınlar Plajı başta olmak üzere Milli Park, Sevgi Plajı, Kuştur Plajı ile halk plajları ve siteler bölgesindeki plajlar tatilci akınına uğradı. Deniz, kum ve güneşin keyfini doyasıya yaşayan tatilcilerin bir kısmı da serinlemek için su parklarını tercih etti.

Kuşadası’nda tatilcilerin en çok ilgi gösterdiği yerlerin başında gelen dünyaca ünlü Kadınlar Plajı’nda ise renkli görüntüler ortaya çıktı.

