YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Kuşadası’nda silahlı saldırı: 1 yaralı

Kuşadası’nda silahlı saldırı: 1 yaralı

22.12.2023 14:03 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde aralarında husumet olduğu ileri sürülen 2 kişinin kavgası kanlı bitti.

Kuşadası’nda silahlı saldırı: 1 yaralı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde aralarında husumet olduğu ileri sürülen 2 kişinin kavgası kanlı bitti. 16 yaşındaki çocuk belinden silahını çıkartarak husumetlisini yaraladı.

Olay, Davutlar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce aralarında husumet olduğu ileri sürülen A.A.T. (16), ile Z.B.K. (22), yolda karşılaştı. İkili arasında başlayan sözlü tartılma silahlı kavgaya dönüştü. İddiaya göre 16 yaşındaki A.A.T., yanında bulundurduğu silahla husumetlisi Z.B.K.’ya ateş etti. Yaralanan şahıs kanlar içerisinde yerde kalırken silahlı saldırıyı düzenleyen 16 yaşındaki A.A.T., olay yerinden hızla uzaklaştı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ayağından yaralanan Z.B.K.’ya ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay sonrası A.A.T., silahı ile birlikte karakola giderek teslim oldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kuşadası’nda silahlı saldırı: 1 yaralı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dorsesi kopan tır yolu ulaşıma kapattıDorsesi kopan tır yolu ulaşıma kapattı
Bitlis-Muş kara yolunda karla mücadele çalışmasıBitlis-Muş kara yolunda karla mücadele çalışması
Bursa’nın dijital kent arşivi halka açıldıBursa’nın dijital kent arşivi halka açıldı
Anahtar Kelimeler:
Aydın

Aydın Namaz Vakitleri 23 Aralık Cumartesi

İmsak
06:47
Sabah
08:14
Öğle
13:12
İkindi
15:40
Akşam
18:00
Yatsı
19:23

Aydın Nöbetçi Eczaneler23 Aralık Cumartesi

Ilke eczanesi
Nazilli
Ege eczanesi
Efeler
Beyza eczanesi
Efeler
Yedieylül eczanesi
Kusadasi
Tavus eczanesi
Kuyucak
Filiz eczanesi
Nazilli
Başak eczanesi
Yenipazar
Tümünü Göster
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Çevrimiçi flörtü değerlendirdi! 'Türkiye'de ve Londra'da farklı'

Çevrimiçi flörtü değerlendirdi! 'Türkiye'de ve Londra'da farklı'

Market ürünlerinden kışlık giyime Yılın Son Fırsatları'nın öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

Market ürünlerinden kışlık giyime Yılın Son Fırsatları'nın öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

Eski kayınvalidesi ve sevgilisini zehirleyerek öldürdü

Eski kayınvalidesi ve sevgilisini zehirleyerek öldürdü

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

Ömür boyu garantili! Stanley kalitesiyle tanışmanın tam zamanı

Ömür boyu garantili! Stanley kalitesiyle tanışmanın tam zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.