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Kuşadası’nda silahlı saldırı

AYDIN HABERLERİ  | 14.08.2020 19:53 | Son Güncelleme

Kuşadası’nda alacak verecek davası nedeniyle çıktığı ileri sürülen tartışmada silahlar konuştu.

Kuşadası’nda alacak verecek davası nedeniyle çıktığı ileri sürülen tartışmada silahlar konuştu. Silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yakındaki bir turizm acentesine sığınarak, kurşunların kendisine isabet etmesinden kurtuldu.
Edinilen bilgiye göre, daha önceden aralarında alacak verecek meselesi olduğu iddia edilen iki kişi, Saat: 18.30 sıralarında Süleyman Demirel Bulvarı’nda karşılaştı. İki şahıs arasındaki tartışmanın büyümesi üzerine, S.V. iddiaya göre belinden silahını çıkararak, tartıştığı A.K.’ye doğrulttu. Silahı gören A.K. hemen yolun karşısına geçerek bir turizm acentesine girerken, elinde silah bulunan S.V. ise peşinden giderek iki el ateş açtı. Saldırganın silahından çıkan kurşunlar şans eseri turizm acentesinin camlarına isabet etti. Bu arada, silahlı saldırının ardından polis çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Olayın ardından S.V.’nin arkadaşlarının olduğu belirtilen otomobil polis tarafından durduruldu ve araç içerisindeki kişiler gözaltına alındı. Silahlı saldırıyı düzenleyen S.V. ise polis ekipleri tarafından her yerde aranıyor.

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