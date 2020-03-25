Kuşadası’nda sokak hayvanları için mama dağıtmaya başlandı

Kuşadası Belediyesi, Korona virüse (Covid-19) karşı önlem almaya devam ederken, sokakta yaşayan can dostları da unutmadı. Belediye Başkanı Ömer Günel’in talimatıyla harekete geçen Güvercin Masa birimi, sivil toplum kuruluşları ile yaptığı ortak çalışma sonrasında Korona virüs tedbirleri kapsamında kapanan restoran ve kafeteryalardan beslenen sokak hayvanlarına ilçe genelinde mama dağıtmaya başladı. Sağlık Bakanlığı’nın Türkiye’de Korona virüs vakası görüldüğünü açıklamasıyla birlikte hastalığa karşı kent genelinde önlem almaya başlayan Kuşadası Belediyesi, bu süreçte sokak hayvanlarının da yaşamlarını sürdürebilmeleri için kolları sıvadı. Belediye Başkanı Ömer Günel’in öncülüğünde yürütülen çalışma kapsamında, salgınla mücadele nedeniyle faaliyetleri geçici olarak durdurulan restoran ve kafeteryalardan beslenen sokak hayvanları için hayırseverlerden mama toplanmaya başlandı. Güvercin Masa birimi ve ilçede bulunan sivil toplum kuruluşları iş birliğinde yürütülen proje vatandaşlardan olumlu tepkiler aldı. Kampanyaya destek olmak isteyenler “0256 460 40 40” numaralı telefondan Güvercin Masa ekibine ulaşarak katkı sunabilirler.

Hayvan dostu politikalarıyla tanınan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Ülkemizde Korono virüs nedeniyle her geçen gün ölüm haberleri alıyoruz. Bu süreçte hemşehrilerimizin sağlığını korumak en önemli görevimiz. Bu nedenle dezenfektasyon çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürürken vatandaşlarımızın bir takım ihtiyaçlarını da gidermeye çalışıyoruz. Kötü günlerden geçerken en sadık dostlarımız olan sokak hayvanlarını da unutmadık. Faaliyetleri geçici olarak durdurulan restoran ve kafeteryaların beslediği sokak hayvanları için mama toplamaya başladık. İlçemizde bulunan çeşitli sivil toplum kuruluşlarının da desteklediği bu proje, hayatımız doğal akışına kavuşana kadar devam edecek” dedi.

