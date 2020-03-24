Kuşadası’nda sosyal belediyecilik ön planda

Kuşadası Belediyesi, Korona virüs sebebiyle dışarı çıkamayan 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı bulunan vatandaşların yardımına koşuyor.

Göreve geldiği günden bu yana sosyal belediyecilik alanında birçok başarılı çalışma yürüten Belediye Başkanı Ömer Günel’in talimatıyla harekete geçen Güvercin Masa gezici ekipleri, riskli grupta bulunanların sağlık ile gıda ihtiyaçlarını temin edip evlerine teslim ediyor.

Türkiye’de Covid-19 salgınının görülmesi üzerine tedbir ve mücadele amacıyla birçok kurum ve kuruluş “Evde Kal” çağrısında bulundu. Bu kapsamda Aydın’ın Kuşadası ilçesinde Belediye Başkanı Ömer Günel’in talimatıyla Güvercin Masa gezici ekip personeli de kentte yaşayan 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı olan vatandaşlar için seferber oldu. Hafta içi her gün 09.00 - 17.00 saatleri arasında “444 71 14” numaralı çağrı merkezi üzerinden hizmet veren ekipler salgından korunma amacıyla evlerinden çıkmayan 168 vatandaşın market, pazar ve ilaç gibi ihtiyaçlarını fatura karşılığında satın alarak evlerine götürdü.

Kuşadası Belediyesi’nin verdiği hizmetin diğer belediyelere de örnek olması gerektiğini belirten Camiatik Mahallesi sakini 65 yaşındaki Nuriye Tüver, “Koronavirüs tedbirleri nedeniyle evimden çıkamıyorum. İhtiyacım olan ekmek çok kısa sürede Güvercin Masa gezici ekibi tarafından kapıma kadar getirildi. Belediye Başkanımız Ömer Günel’e çok teşekkür ediyorum” dedi.

Güvercin Masa ekiplerinden ilaç talebinde bulunan tansiyon hastası Mehmet Ümit Şenkök (71) ise ”Ben biten tansiyon ilaçlarımı istedim. Güvercin Masa çalışanları yardımıma koşup ilaçları eczaneden alarak bana teslim ettiler. Bu salgından kurtulana kadar belediyenin böyle bir hizmet vermesi beni çok mutlu etti” diye konuştu.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, ilçede koronavirüs ile mücadeleyi aralıksız sürdürdüklerini ifade ederek, “Salgın nedeniyle evlerinden çıkamayan 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımızın içi rahat olsun. Güvercin Masa birimimize bağlı gezici ekipler risk grubunda olan hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını temin edip işletmelerden alınan faturalarla birlikte kapılarına kadar götürmeye devam edecekler” dedi.

