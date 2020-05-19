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Kuşadası’nda sosyal mesafeli 19 Mayıs kutlaması

AYDIN HABERLERİ  | 19.05.2020 14:17 | Son Güncelleme

Kuşadası’nda 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı koronavirüs salgın hastalığına karşı alınan tedbirler nedeniyle buruk bir havada kutlanıyor.

Kuşadası’nda 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı koronavirüs salgın hastalığına karşı alınan tedbirler nedeniyle buruk bir havada kutlanıyor. Sabah 09.30’da gerçekleşen resmi törende İlçe Gençlik ve Spor Müdür Vekili Nurgül Sırt Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı.
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün milli mücadeleyi başlatmak üzere Samsun’a çıkışının 101’inci yıl dönümü, yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle tüm yurtta olduğu gibi Kuşadası’nda da evlerde kutlanıyor. Bayram nedeniyle düzenlenen resmi çelenk koyma töreni ise Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman, Belediye Başkan Yardımcıları Seyfi Seyhan Suvari, Oğuzhan Turan, İlçe Gençlik ve Spor Müdür Vekili Nurgül Sırt ve siyasi parti temsilcilerinin katılımıyla Atatürk Meydanı’nda gerçekleşti. Tören Gençlik ve Spor Müdür Vekili Sırt’ın Atatürk Anıtı’na çelenk bırakmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla sona erdi.

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Akşam
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Yatsı
21:55

Aydın Nöbetçi Eczaneler19 Mayıs Salı

Aysen Eczanesi
Merkez
Güven Eczanesi
Merkez
Paşa Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Merkez
Kuşadası Eczanesi
Kusadasi
Sahil Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
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