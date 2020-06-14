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Kuşadası’nda sosyal mesafeli piknik

AYDIN HABERLERİ  | 14.06.2020 14:32 | Son Güncelleme

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yasaklanan mesire ve ören yerleri, yeni normal hayata geçilmesinin ardından vatandaşları kabul etmeye devam ediyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yasaklanan mesire ve ören yerleri, yeni normal hayata geçilmesinin ardından vatandaşları kabul etmeye devam ediyor. Kuşadası’nda 2,5 aylık kısıtlama sürecinde sosyal izolasyon nedeniyle dışarı çıkmayan vatandaşlar, havanın ısınmasıyla birlikte özellikle hafta sonları sahil, piknik ve mesire alanlarına ilgi gösteriyor.
Kuşadası’nda 1 Haziran’dan itibaren denize girmek isteyenlerin birinci adresi Kadınlar Plajı olurken, hem deniz hem de pikniği aynı anda düşünenler ise Güzelçamlı’daki Büyük Menderes Deltası Dilek Yarımadası Milli Parkı’na akın ediyor.
Hem milli park, hem de milli parkın girişindeki Zeus Mağarası bölgesi koronavirüs tedbirleri kapsamında fiziki mesafeye göre yeniden düzenlendiği için dikkat çekti. Banklar ve masalar arasında sosyal mesafe olduğu, vatandaşların da bu mesafeye aralarında birer kameriye boşluk bırakarak dikkat ettikleri görülürken, piknik yapmaya gelen vatandaşlar da sosyal mesafe kurallarına uymaya özen gösterdi.

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