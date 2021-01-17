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Kuşadası’nda şüphe üzerine durdurulan araçtan ruhsatsız silah ve mermi çıktı

17.01.2021 15:39 | Son Güncelleme:
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Kuşadası Emniyet Müdürlüğü ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasında denetimlerini sürdürüyor.

Kuşadası Emniyet Müdürlüğü ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasında denetimlerini sürdürüyor. KOM ekiplerinin şüphe üzerine çevre yolunda durdurduğu bir aracın sürücüsünün üzerinden ruhsatsız silah ve mermi çıktı. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Kuşadası genelinde önlemler alan Kuşadası Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele(KOM) Grup Amirliği ekipleri Çevre Yolu Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde şüphelendikleri bir aracı kontrollü olarak durdurdu. Araçta bulunan R.A. isimli bir şüphelinin yapılan üst aramasında 1 adet Baretta marka ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait şarjör ile 7 adet 7.65 mm çapında mermi ele geçirildi.
KOM ekipleri ruhsatsız silah ve mermilere el koyarken, R.A. isimli şüpheli gözaltına alınarak, sorgulanmak üzere Kuşadası Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

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