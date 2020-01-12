YURTHABER
  4. Kuşadası’nda sürpriz evlilik teklifi

Kuşadası’nda sürpriz evlilik teklifi

AYDIN HABERLERİ  | 12.01.2020 15:26 | Son Güncelleme

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki Muzaffer, kız arkadaşı Funda’ya Atatürk Bulvarı’nda sürpriz evlenme teklifi yaptı.Kuşadası’ndaki bir restoranda çalışan Muzaffer, kız arkadaşı Funda’ya romantik evlilik teklifinde bulundu.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki Muzaffer, kız arkadaşı Funda’ya Atatürk Bulvarı’nda sürpriz evlenme teklifi yaptı.
Kuşadası’ndaki bir restoranda çalışan Muzaffer, kız arkadaşı Funda’ya romantik evlilik teklifinde bulundu. İlçenin en kalabalık caddesi olan Atatürk Bulvarı’ndaki kaldırıma kırmızı harflerle "Benimle Evlenir misin?" yazısı yazan Muzaffer, daha sonra hiçbir şeyden haberi olmayan sevgilisini alarak buraya getirdi. Yazının olduğu yere gelen iki sevgiliyi, arkadaşları maytap ve havai fişeklerle karşıladı. Funda, olan biteni şaşkınlıkla izlerken yere diz çökerek eğilen sevgilisi Muzaffer evlilik teklifini gerçekleştirdi. Sürpriz teklif karşısında heyecanlanan Funda ise sevgilisine "Evet" diye haykırarak cevap verdi. Uzun süre birbirlerine sarılan çifti arkadaşları da tebrik etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERTaze anne Hazal ilk kez görüntülendiTaze anne Hazal ilk kez görüntülendi
Nazillili fotoğraf sanatçılarından Denizli’de Karacasu sergisiNazillili fotoğraf sanatçılarından Denizli’de Karacasu sergisi
İlk sinema deneyimlerini Başkan Özcan ile yaşadılarİlk sinema deneyimlerini Başkan Özcan ile yaşadılar
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ekol Hastanesi Balıkesirspor'da iki yönetici istifa etti

Ekol Hastanesi Balıkesirspor'da iki yönetici istifa etti

Elazığ’da dolunayın görsel şöleni

Elazığ’da dolunayın görsel şöleni

Karabük'te heyelan kara yolunu kapattı

Karabük'te heyelan kara yolunu kapattı

Kayserispor Oğuzhan’ı renklerine bağladı

Kayserispor Oğuzhan’ı renklerine bağladı

Emniyet Müdürü Giresun’un asayiş raporunu açıkladı

Emniyet Müdürü Giresun’un asayiş raporunu açıkladı

Büyükşehir’den gazeteciler ve aileleri onuruna yemek

Büyükşehir’den gazeteciler ve aileleri onuruna yemek

Aydın Namaz Vakitleri 12 Ocak Pazar

İmsak
06:51
Sabah
08:17
Öğle
13:22
İkindi
15:54
Akşam
18:16
Yatsı
19:37

Aydın Nöbetçi Eczaneler12 Ocak Pazar

Aysen Eczanesi
Merkez
Ege Eczanesi
Merkez
İbni Sina Eczanesi
Merkez
İlke Eczanesi
Merkez
Bahar Eczanesi
Kusadasi
Paker Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kurutulunca etkisi 5 kat artıyor ama... Alırken bunlara dikkat!

Kurutulunca etkisi 5 kat artıyor ama... Alırken bunlara dikkat!

Başhekim Derin Nazilli’ye veda etti

Başhekim Derin Nazilli’ye veda etti

Aydın’da Tuğba Özay fırtınası

Aydın’da Tuğba Özay fırtınası

Aydın’da miras kavgası cinayetle bitti

Aydın’da miras kavgası cinayetle bitti

Kadınlar bir mesleğe daha el attı

Kadınlar bir mesleğe daha el attı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.