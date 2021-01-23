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Kuşadası’nda “ Taziye Evi ve Yaşam Parkı “ yapılıyor

23.01.2021 10:52 | Son Güncelleme:
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Kuşadası Belediyesi, İkiçeşmelik Mahallesi’nde yapılacak ‘Taziye Evi ve Yaşam Parkı’ projesi için kolları sıvadı.

Kuşadası Belediyesi, İkiçeşmelik Mahallesi’nde yapılacak ‘Taziye Evi ve Yaşam Parkı’ projesi için kolları sıvadı. Toplam 4 bin 100 metrekarelik alana yapılacak proje tamamlandığında, Kuşadası’nın önemli bir ihtiyacı giderilmiş olacak.
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, seçim döneminde verdiği sözlerden birini daha yerine getirdi. Özellikle Doğu ve Güneydoğu illerinden göç ederek Kuşadası’na yerleşen vatandaşların kültüründe çok önemli bir yer tutan taziye evinin yapımı için düğmeye basıldı. Bu kapsamda İkiçeşmelik Mahallesi’ndeki 4 bin 100 metrekarelik bir alanda geçtiğimiz günlerde tesviye ve hafriyat çalışmaları yapıldı. Tesviye ve hafriyat çalışmalarının tamamlanmasının ardından Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince temel kazısına başlandı.
Taziye evi, 400 metrekare alan üzerine 2 kat olarak inşa edilecek. Çevresinde ise peyzaj düzenlemesi yapılacak. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve koşu yolları ile kafeteryanın yer alacağı proje tamamlandığında, Kuşadası’nda hem uzun zamandır eksikliği duyulan önemli bir ihtiyaç giderilmiş olacak hem de kent yeni bir yeşil alana kavuşacak.
Göreve geldikleri günden bu yana Kuşadası’na hizmet etmek için çalıştıklarını belirten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Seçim döneminde vermiş olduğum sözlerden birini daha tuttuğum için çok mutluyum. Kuşadası, birçok farklı gelenek ve inanca sahip insanların yaşadığı bir kent. Taziye evleri özellikle Doğu ve Güneydoğu’dan göç ederek Kuşadası’na yerleşen vatandaşlarımızın kültüründe çok önemli bir yere sahip. Çalışmalarımızı en kısa süre içerisinde tamamlayarak taziye evimizi kentimize kazandıracağız. Şimdiden hayırlı olsun” diye konuştu.

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