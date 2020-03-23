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Kuşadası’nda tek yön uygulaması başladı

AYDIN HABERLERİ  | 23.03.2020 21:00 | Son Güncelleme

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi, kent merkezinde trafiği rahatlatmak amacı ile “tek yön” uygulamasını hayata geçirdi.Uzman ve deneyimli bir ekip tarafından uzun soluklu bir projelendirme aşamasının ardından, 23 Mart Pazartesi sabahı Kuşadası tek yöne uyandı.23 Mart Pazartesi saat 00:00 itibari ile başlayan tek yön uygulaması vatandaşlar tarafından memnuniyet ile karşılandı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi, kent merkezinde trafiği rahatlatmak amacı ile “tek yön” uygulamasını hayata geçirdi.
Uzman ve deneyimli bir ekip tarafından uzun soluklu bir projelendirme aşamasının ardından, 23 Mart Pazartesi sabahı Kuşadası tek yöne uyandı.
23 Mart Pazartesi saat 00:00 itibari ile başlayan tek yön uygulaması vatandaşlar tarafından memnuniyet ile karşılandı. Kuşadası’nda şehir içinde artık kilitlenme noktasına gelen araç trafiğinin tek çözümünün tek yön olduğunu belirten Kuşadalılar, “Belediye Başkanımız Ömer Günel, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu’nun desteği ve ekiplerinin uyumlu çalışması ile ilçemizin biriken sorunlarını kararlılıkla tek tek çözüyor. Tek yön uygulaması da bu çözümlerden biridir” diyerek uygulamayı desteklediklerini ortaya koydular.
Uygulamanın ana hattı İnönü Bulvarı’nda esnaf olan Naz Şahinler( 39), tek yön uygulamasının esnaf için de ekonomik fayda sağlayacağını belirterek, “Ben aynı zamanda bir kadın sürücü olarak tek yön uygulamasını çok yerinde bir karar olarak görüyorum. İlk günlerde elbette alışkanlıklarımızdan dolayı aksaklıklar yaşanacaktır. Ama kısa süre içinde tek yön uygulamasının getireceği faydaları herkes yaşayarak görecek. Dünyanın bir çok modern kentinde yapılan bir uygulamayı Kuşadası’na kararlılıkla getiren başkanımıza da teşekkür ediyorum” dedi.
Bu sabah itibari ile hayata geçen uygulamayı başarılı bulduğunu belirten Ahmet Metin ( 40 ), “Ben yıllardır Kuşadası’nda esnaflık yapan biri olarak hayata geçirilen uygulamayı ilçemizde başlayan değişimin en önemli adımlarından biri olarak görüyorum. Son yıllarda artan trafik yoğunluğunu mevcut fiziki yapı içinde çözebilecek başka bir alternatif olmadığı ortada. Gerek araç sürücüleri için gerekse yayalar için yılların verdiği bir trafik alışkanlığımız vardı. Bu nedenle belki birkaç gün bunun zorluğunu yaşayacağız. Ancak bu konuda vatandaşlar olarak tek yön uygulamasına destek olmalıyız. “ dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel uygulamaya başlanan "Trafik Sakinleştirme Projesi" ile kent içi trafik yoğunluğunun azalacağının altını çizdi. Başkan Ömer Günel Kuşadası’ndaki değişimin şehiriçi trafik düzenlemesi ile devam ettiğini belirterek, “İlk gün itibari ile uygulamaya vatandaşlarımızın büyük desteği oldu. Elbette bazı aksaklıklar yaşanacaktır. Olası tüm aksaklıklar için gerekli planlamalarımız hazır” dedi.

Kuşadası trafik sakinleştirme projesinin uygulamaya geçilmesi ile birlikte kent içi ulaşımda oluşacak avantajlara da değinen Başkan Ömer Günel,"İlk zamanlarda alışkanlıkların değişmesi zor olacaktır. Ancak Kuşadası’nın artan nüfusu ve taşıt yoğunluğunun önümüzdeki süreçte çözülemez bir noktaya gelmemesi için bu devrim niteliğindeki projeyi kararlılıkla uygulayacağız“ dedi.

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İmsak
05:39
Sabah
07:00
Öğle
13:20
İkindi
16:48
Akşam
19:30
Yatsı
20:46

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