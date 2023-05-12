Kuşadası’nda, trafik ekipleri öğrencileri bilgilendirdi

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Trafik Haftası’nda okullarda "Trafikte yaya güvenliği için bir düdükte sen çal" sloganıyla eğitimler gerçekleştirdi. Ekipler, öğrencilere yaya olarak trafiğe çıktıklarında nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda bilgilendirme yaparken, ayrıca yaya geçitlerinde ve kavşaklarda doğru davranış şekillerini uygulamaları konusunda da öğretim verdi.

Ayrıca, öğrencilere küçük birer düdük hediye edilerek, yaya olarak trafiğe çıktıklarında çevrelerindeki sürücülerin dikkatini çekebilecekleri ve yaya güvenliği için bir farkındalık öğretildi. Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, öğrencilerin trafikte daha şuurlu hareket etmelerini sağlamak ve trafik kazalarının önüne geçmek olduğunu belirtti. Eğitimlerin sonunda öğrencilerin bilgi düzeylerinin arttığı ve trafik kurallarına uygun davranışlar sergiledikleri gözlendi.

