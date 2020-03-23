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Kuşadası’nda trafik kazası; 1 ölü

AYDIN HABERLERİ  | 23.03.2020 02:24 | Son Güncelleme

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiydini kaybederek takla attı.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiydini kaybederek takla attı. Sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaza saat 22.00 sıralarında Yavansu Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Erdal Genç (34) yönetimindeki 09 BT 680 plakalı motorsiklet sürücüsü Sanayi istikametinden Davutlar istikametine giderken, kavşağı geçince dengesini kaybederek kaldırıma çarptı. Kazada yaklaşık 25 metre sürüklenen Genç kaldırımın üstüne düştü. Olay yerine 112 ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan sürücü ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Mustafa Erdal Genç tüm müdahelelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Genç’in daha önce de motosiklet kazası yaptığı ve ağır yaralı olarak kurtulduğu öğrenildi.

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