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Kuşadası’nda trafik kazası: 1 yaralı

AYDIN HABERLERİ  | 23.07.2020 17:06 | Son Güncelleme

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Kaza, Kuşadası Davutlar yolu üzerinde saat 15.45 sularında meydana geldi.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Kuşadası Davutlar yolu üzerinde saat 15.45 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası yönünde seyir halinde olan 35 AH 6073 plakalı motosiklet sürücü Y.A., yolun karşısına karşısına yaya olarak geçmeye çalışan A.S.’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen A.S. yaralanırken, motor sürücüsü Y.A.’ da hafif şekilde yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan A.S. ambulans ile Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. A.S.’nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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