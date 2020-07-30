YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Kuşadası’nda trafik kazası: 1 yaralı

Kuşadası’nda trafik kazası: 1 yaralı

AYDIN HABERLERİ  | 30.07.2020 03:12 | Son Güncelleme

Aydın’ın Kuşadası ilçesi’nde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.Kaza saat 23.00’da Ege Mahallesi Tütüncüler kavşağında meydana geldi.

Aydın’ın Kuşadası ilçesi’nde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza saat 23.00’da Ege Mahallesi Tütüncüler kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Miloslava S.’nin kullandığı 35 TVR 97 plakalı otomobil ile Onur N. yönetimindeki 09 BM 067 plakalı motosiklet kavşak içerisinde çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Onur N. yaralandı. Onur N., 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulans ile Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Botların üzerindeki bu delik bakın ne işe yarıyormuş! Botların üzerindeki bu delik bakın ne işe yarıyormuş!
Şubat ayında deniz keyfiŞubat ayında deniz keyfi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor Onursal Başkanı Özhaseki:

Kayserispor Onursal Başkanı Özhaseki:

Balıkesir’i bölgesel yarışmada temsil edecekler

Balıkesir’i bölgesel yarışmada temsil edecekler

Denizlispor yönetimine taze kan

Denizlispor yönetimine taze kan

Başkan Oral: "Salgına karşı topyekûn mücadele veriyoruz"

Başkan Oral: "Salgına karşı topyekûn mücadele veriyoruz"

Bileyciler iş başında

Bileyciler iş başında

Akpınar ilçesinde elektrik kontağından çıkan yangın korkuttu

Akpınar ilçesinde elektrik kontağından çıkan yangın korkuttu

Aydın Namaz Vakitleri 30 Temmuz Perşembe

İmsak
04:26
Sabah
06:03
Öğle
13:20
İkindi
17:10
Akşam
20:27
Yatsı
21:57

Aydın Nöbetçi Eczaneler30 Temmuz Perşembe

Demir Eczanesi
Merkez
Emniyet Eczanesi
Merkez
İdil Eczanesi
Merkez
Öztürk Eczanesi
Merkez
Efes Eczanesi
Kusadasi
Ezgi Eczanesi
Kusadasi
Bilge Kağan Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Köşk Belediyesi 2 yeni parkı hizmete sundu

Köşk Belediyesi 2 yeni parkı hizmete sundu

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Köşk Belediye Başkanı Güler, Ankara’dan müjdelerle döndü

Köşk Belediye Başkanı Güler, Ankara’dan müjdelerle döndü

Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Şahin, KKKA’ya dikkat çekti

Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Şahin, KKKA’ya dikkat çekti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.