YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Kuşadası’nda trafik kazası: 4 yaralı

Kuşadası’nda trafik kazası: 4 yaralı

09.02.2021 14:53 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’ın Kuşadası ilçesi’nde ters şeride giren kamyonet dehşet saçtı.

Aydın’ın Kuşadası ilçesi’nde ters şeride giren kamyonet dehşet saçtı. Kafa kafaya çarpışan kamyonet ve otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Kaza, Karaova Mahallesi Davutlar yolu üzerinde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Barış K. idaresindeki 16 V 8252 plakalı kamyonet Nazilli Pazarı önünde karşı şeride geçmek istedi. Bu sırada Davutlar istikametinden Kuşadası istikametine seyir halinde olan Muammer A. idaresindeki 09 ABV 858 plakalı Renault otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kazada kamyonette bulunan Emre U., otomobil sürücüsü Muammer A., Yücel Faruk K. ve Muammer Ü. yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla yaralılar Söke ve Kuşadası Devlet Hastanelerine sevk edildi.
Polis kaza ile ilgili soruşturma başlatırken yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Balıkçıların kamerasına takıldı! Tam 15 metreBalıkçıların kamerasına takıldı! Tam 15 metre
Valilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyinValilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyin
1/

Aydın Namaz Vakitleri 9 Şubat Salı

İmsak
06:36
Sabah
07:58
Öğle
13:28
İkindi
16:21
Akşam
18:47
Yatsı
20:04

Aydın Nöbetçi Eczaneler 9 Şubat Salı

Aysen Eczanesi
Merkez
Emniyet Eczanesi
Merkez
Karabulut Eczanesi
Merkez
Kaya Eczanesi
Merkez
Yüce Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
Hayat Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

12 bin adet zeytin filesine el konuldu

12 bin adet zeytin filesine el konuldu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kısıtlamada zorlu kış şartlarındaki hayvanlar unutulmadı

Kısıtlamada zorlu kış şartlarındaki hayvanlar unutulmadı

Bursalı gazeteci Türkan Genç kansere yenik düştü

Bursalı gazeteci Türkan Genç kansere yenik düştü

Şanlıurfaspor Amedspor’u 2 - 1 yendi

Şanlıurfaspor Amedspor’u 2 - 1 yendi

Diğer Haberler

Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nde sona yaklaşıldı

Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nde sona yaklaşıldı

Orthosia antik kentinde kazı çalışması başlayacak

Orthosia antik kentinde kazı çalışması başlayacak

ADÜ Veteriner Fakültesi doktora öğrencisi Gültekin’e TÜBİTAK’tan 45 bin TL’lik destek

ADÜ Veteriner Fakültesi doktora öğrencisi Gültekin’e TÜBİTAK’tan 45 bin TL’lik destek

ATB Başkanı Çondur, Bakan Pakdemirli’ye Ortak Akıl Toplantısı’nda sektörün taleplerini iletti

ATB Başkanı Çondur, Bakan Pakdemirli’ye Ortak Akıl Toplantısı’nda sektörün taleplerini iletti

Atatürk’ün Kuşadası’na gelişinin 97. yıldönümü kutlandı

Atatürk’ün Kuşadası’na gelişinin 97. yıldönümü kutlandı

Sultanhisar’ın yeni kaymakamı Alpay oldu

Sultanhisar’ın yeni kaymakamı Alpay oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.