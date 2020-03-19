Kuşadası’nda ’Trafik Sakinleştirme’ projesi 22 Mart’ta uygulanmaya başlayacak

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi, kent merkezinde trafiği daha rahatlatmak amacı ile tek yön uygulamasını hayata geçiriyor.

Kuşadası’nın ana arterlerinde uygulamaya geçirilecek olan tek yön projesi ile ilgili olarak uzman ve deneyimli bir ekip tarafından uzun zamandır sürdürülen projelendirme ve hazırlık çalışmaları tamamlandı. 22 Mart Pazar günü tek yön uygulamasına geçiliyor.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel uygulamaya geçilecek proje ile kent içindeki trafiğin bir çok alanda fayda sağlayacağının altını çizdi. Başkan Ömer Günel yaptığı açıklamada projenin neden gerektiği hususunda şu bilgileri verdi. “ Kuşadası kent merkezinde zaman zaman trafik yoğunluğu yaşanmaktadır. Bu durum ise Türkiye’nin en önemli turizm bölgelerinden olan ve her yıl binlerce yerli, yabancı turisti ağırlayan Kuşadası açısından büyük bir dezavantaj teşkil etmektedir. Dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi Kuşadası’nda da geçmiş dönemlerde uygulanan imar politikaları ve yapılaşma, kent merkezinde yeni yollar açmaya olanak vermemektedir. Bu nedenle mevcut yolları ve güzergâhları yeniden düzenleme ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu doğrultuda Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi tarafından Trafik Sakinleştirme Projesi hazırlanmıştır. Proje, özellikle yaz aylarında kentin ana arterleri olan Atatürk Bulvarı, İnönü Bulvarı ve Adnan Menderes Bulvarı üzerinde yaşanan trafik yoğunluğunu ve otopark sorununu ortadan kaldırarak turizm ve çevre açısından daha da yaşanılabilir bir kent yaratma hedefi taşımaktadır. Temel amacı ana arterlerde trafiğin akıcı bir şekilde yürümesini sağlayarak kent merkezinde yayalar ve bisikletliler için daha konforlu ve çevreci bir ulaşım sistemi oluşturmaktır.”

Kuşadası trafik sakinleştirme projesinin uygulamaya geçilmesi ile birlikte kent içi ulaşımda oluşacak avantajlara da değinen Başkan Ömer Günel ilk zamanlarda alışkanlıkların değişmesi zor olacaktır. Ancak Kuşadası’nın artan nüfusu ve taşıt yoğunluğunun önümüzdeki süreçte çözülemez bir noktaya gelmemesi için bu devrim niteliğindeki projeyi kararlılıkla uygulayacağız. “ dedi.