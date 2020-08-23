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Kuşadası’nda tur araçlarına sıkı denetim

AYDIN HABERLERİ  | 23.08.2020 10:16 | Son Güncelleme

Kuşadası’nda tur gerçekleştiren araçlara yönelik denetim yapıldı.Kuşadası’nın Selçuk tarafından girişinde Kuştur mevkiinde gerçekleştirilen denetlemeye, Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Kuşadası Turizm Danışma Birimi, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği(TÜRSAB) Aydın Bölgesel Temsil Kurulu ve Aydın Turist Rehberleri Odası ekipleri ile Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri katıldı.Denetimlere TÜRSAB Kuşadası BTK Başkanı Eda Yurtcan, Aydın Turist Rehberleri Odası (ATRO) Başkanı Ozan Sayın’ın da eşlik ettiği denetimlerde kurallara uymayan 8 tur aracına bin ile 4 bin lira arasında cezai işlem uygulandı.

Kuşadası’nda tur gerçekleştiren araçlara yönelik denetim yapıldı.
Kuşadası’nın Selçuk tarafından girişinde Kuştur mevkiinde gerçekleştirilen denetlemeye, Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Kuşadası Turizm Danışma Birimi, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği(TÜRSAB) Aydın Bölgesel Temsil Kurulu ve Aydın Turist Rehberleri Odası ekipleri ile Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri katıldı.
Denetimlere TÜRSAB Kuşadası BTK Başkanı Eda Yurtcan, Aydın Turist Rehberleri Odası (ATRO) Başkanı Ozan Sayın’ın da eşlik ettiği denetimlerde kurallara uymayan 8 tur aracına bin ile 4 bin lira arasında cezai işlem uygulandı. Denetimlerin ardından konuşan Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Mehmet Umut Tuncer, Kuşadası’nda yaptıkları denetimde belge eksikliği ve korona virüs kurallarına uymadığı belirlenen 8 tur aracına 1000 ila 4 bin lira arasında cezai işlem uygulandığını açıkladı. Kayıt dışı turist taşıyan ve tur düzenleyen araçları denetlediklerini beliren Tuncer, "Amacımız kaçak turları, kaçak rehberleri denetlemek. Yurt içi turlarına katılan turistlerimizin hem güvenliğini sağlamak hem de aldıkları hizmetin kalitesini artırmak için Aydın ilimizin çeşitli noktalarında bugünlerde tur denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz “ diye konuştu.

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Kusadasi
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