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Kuşadası’nda tur otobüslerine korona virüs denetimi

AYDIN HABERLERİ  | 17.09.2020 11:36 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı’nın ‘Sağlık İçin, Hepiniz İçin’ sloganıyla korona virüs tedbirlerinin yerine getirilip getirilmediğine yönelik Türkiye genelinde başlattığı denetimler Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası’nda da devam ediyor.Uygulama kapsamında Kuşadası Kaymakamlığı, Aydın Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ve Kuşadası Turizm Danışma Birimi, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ve Turist Rehberleri Birliği (TUREB) görevlileri ve Kuşadası Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bölgede tur düzenleyen firmalara yönelik denetim yapıldı.

İçişleri Bakanlığı’nın ‘Sağlık İçin, Hepiniz İçin’ sloganıyla korona virüs tedbirlerinin yerine getirilip getirilmediğine yönelik Türkiye genelinde başlattığı denetimler Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası’nda da devam ediyor.
Uygulama kapsamında Kuşadası Kaymakamlığı, Aydın Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ve Kuşadası Turizm Danışma Birimi, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ve Turist Rehberleri Birliği (TUREB) görevlileri ve Kuşadası Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bölgede tur düzenleyen firmalara yönelik denetim yapıldı. Kuşadası’nın Selçuk ilçesi tarafından giriş noktası Kuştur mevkiindeki uygulamada Aydın Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü yetkilileri ile TÜRSAB ve TUREB görevlileri tarafından tur araçlarının kaçak yolcu taşıyıp taşımadığına bakıldı. Trafik polisleri ise tur araçlarının korona virüs tedbirlerine uyup uymadığını, şoför ve yolcuların da maske takıp takmadığını denetledi. Kurallara uymayan 10 araca 1500 ile 10 bin TL arasında para cezası kesildi.
Aydın’ın farklı ilçelerinde denetimlerin belirli aralıklarla süreceğini belirten Aydın Kültür ve Turizm İl Müdürü Doç. Dr. Mehmet Umut Tuncer, "Normalleşme sürecinin başından beri bu tür uygulamaları yapıyoruz. Amacımız kaçak turları ve rehberleri denetlemek. Ayrıca korona virüs tedbirlerine uyulup uyulmadığına bakmak. Kentimizi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin güvenliği bizim için büyük önem taşıyor” dedi.

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