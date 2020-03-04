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Kuşadası’nda turizm sezonu öncesi temizlik çalışmalarına hız verildi

AYDIN HABERLERİ  | 04.03.2020 12:39 | Son Güncelleme

Aydın Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ile Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, turizm sezonu öncesi Kuşadası’nda kapsamlı bir temizlik çalışması sürdürüyor.Kuşadası ilçe merkezine uzak mahallelerde detaylı temizlik çalışmalarına başladı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ile Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, turizm sezonu öncesi Kuşadası’nda kapsamlı bir temizlik çalışması sürdürüyor.
Kuşadası ilçe merkezine uzak mahallelerde detaylı temizlik çalışmalarına başladı. Çalışmalar kapsamında mahallelerde bulunan tüm cadde ve sokaklar temizlenerek, olası salgın hastalıklarla mikrobik vakalara karşı dezenfekte ediliyor. Yaklaşan yaz turizm sezonu öncesi çalışmalarını sıklaştıran ekipler, son olarak Güzelçamlı Mahallesi’nde detaylı temizlik çalışması yaptı. Ekipler özel araçlarla mahallede bulunan tüm cadde ve sokakları salgın hastalıklarla mikrobik vakalara karşı dezenfekte etti. Ayrıca yol ve kaldırım kenarlarında oluşan yabani otlar biçilirken konteynerlerin etrafına ve yollara atılan çöpler toplandı. Vatandaşlar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanan detaylı temizlik çalışmaları önümüzdeki günlerde kent merkezine uzak diğer mahallelerde devam edecek.
“Temizlenmeyen sokak kalmayacak”
Kuşadası Belediyesi Temizlik İşler Müdürlüğü Saha Amiri Özgür Bozyiğit, Belediye Başkanı Ömer Günel’in talimatıyla merkeze uzak mahallelerde yürütülen detaylı temizlik çalışmalarının 15 gün içerisinde tamamlanacağını belirterek “Aydın Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleriyle birlikte kentimizin farklı noktalarında temizlik çalışmaları yürütüyoruz. Çalışmalar kapsamında tüm cadde ve sokaklar özel araçlarla dezenfekte ediliyor. Bugün Güzelçamlı Mahallemizde yürüttüğümüz temizlik çalışmaları vatandaşlarımızdan olumlu tepkiler aldı. Önümüzdeki günlerde çalışmalarımıza kent merkezine uzak diğer mahallelerde devam edeceğiz. En büyük hedefimiz temiz bir çevre” dedi.
“Güzelçamlı hizmet alamaya başladı”
Yaklaşık 15 senedir Güzelçamlı Mahallesi’nde ikamet eden Halil İbrahim Yüksel, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi’nin birlikte yürüttüğü temizlik çalışmalarından memnuniyetini dile getirerek “Mahallemiz hiçbir zaman almadığı hizmeti bu dönem almaya başladı. Aydın Büyükşehir Belediyemiz ile Kuşadası Belediyemize çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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