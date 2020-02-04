YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Kuşadası’nda Türkmen Mahallesi’nin çehresi değişiyor

Kuşadası’nda Türkmen Mahallesi’nin çehresi değişiyor

AYDIN HABERLERİ  | 04.02.2020 17:50 | Son Güncelleme

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi iş birliğinde ilçenin merkezi olan Türkmen Mahallesi’nde başlatılan alt yapı ve üst yapı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.Çalışmalar kapsamında Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yürütülen bordür ve parke taşı döşeme işlemi aralıksız sürüyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi iş birliğinde ilçenin merkezi olan Türkmen Mahallesi’nde başlatılan alt yapı ve üst yapı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
Çalışmalar kapsamında Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yürütülen bordür ve parke taşı döşeme işlemi aralıksız sürüyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi ekipleri uzun yıllardır alt yapı ve üst yapı hizmeti görmeyen Türkmen Mahallesi’nde başlattıkları çalışmalara gece, gündüz, hafta içi ve hafta sonu demeden devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Türkmen Mahallesi 50. Yıl Caddesi’ne yakın sokakların alt yapı sorunları giderilerek yollara parke taşı ve bordür döşenmeye başlandı. Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Umut, Özer Türk ve Çalıkuşu 1 sokaklarda yol yapım çalışması tamamlanırken, Huzur ve Bahçearası sokaklarda devam ediyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise Türkmen Mahallesi’nin Gençlik Caddesi’ne yakın sokaklarında su ve kanalizasyon hattı döşeme çalışması yürütüyor. Alt yapı çalışması devam eden sokaklara ayrıca doğalgaz, internet ve telefon hattı döşenecek. Alt yapı işlerinin bitmesiyle birlikte Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Gençlik Caddesi’ne yakın sokaklarda da yol yapım çalışması gerçekleştirecek.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile sürdürülecek çalışmalar sonucunda Türkmen Mahallesi’nin bütünüyle yenileceğini belirterek “Kuşadası’nın kalbi olan Türkmen mahallesini baştan aşağı yenilemek için başlattığımız çalışmalar aralıksız sürüyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Belediyesi ve ilgili tüm diğer kurumların iş birliği ile topyekun bir çalışma başlattık. 50. Yıl Caddesi’ne yakın sokaklarda çalışmalarımız neredeyse tamamlandı. Gençlik Caddesi’ne yakın bölgede bulunan sokaklarda ise Aydın Büyükşehir Belediyemize bağlı ekiplere gece, gündüz demeden çalışıyorlar. Kuşadası’nın gelişimi ve değişimi için desteğini esirgemeyen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu’na tüm Büyükşehir bürokratlarına teşekkür ediyor, bölge esnafımızın ve mahalle sakinlerimizden yaşayabilecekleri aksaklıklar için bir kez daha özür dilemek istiyorum” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Lastik botta yakalandılar!Lastik botta yakalandılar!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Depremin ardından 40 yıllık Avcılar Belediye binası taşınmaya başladı

Depremin ardından 40 yıllık Avcılar Belediye binası taşınmaya başladı

Dr. Rukiye Kara’dan ’Coronavirus’ uyarısı

Dr. Rukiye Kara’dan ’Coronavirus’ uyarısı

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü görevine Mehmet Erşan getirildi

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü görevine Mehmet Erşan getirildi

Edirne’de maske krizi

Edirne’de maske krizi

Edirne’ye ‘kar’ uyarısı

Edirne’ye ‘kar’ uyarısı

Kuşadası yaza hazırlanıyor

Kuşadası yaza hazırlanıyor

Aydın Namaz Vakitleri 4 Şubat Salı

İmsak
06:41
Sabah
08:04
Öğle
13:27
İkindi
16:16
Akşam
18:41
Yatsı
19:59

Aydın Nöbetçi Eczaneler 4 Şubat Salı

Abacı Eczanesi
Merkez
Beyza Eczanesi
Merkez
Doğa Eczanesi
Merkez
Emniyet Eczanesi
Merkez
Eşiyok Eczanesi
Merkez
Ceren Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Şubat ayında deniz keyfi

Şubat ayında deniz keyfi

Kuşadalı bisikletçiler, bu defa barınaktaki hayvanlar için pedal çevirdi

Kuşadalı bisikletçiler, bu defa barınaktaki hayvanlar için pedal çevirdi

Nazilli’den Elazığ’a yardım eli

Nazilli’den Elazığ’a yardım eli

Kurutulunca etkisi 5 kat artıyor ama... Alırken bunlara dikkat!

Kurutulunca etkisi 5 kat artıyor ama... Alırken bunlara dikkat!

Poşu, Yörük kültüründe önemini koruyor

Poşu, Yörük kültüründe önemini koruyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.