YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Kuşadası’nda üst yapı çalışmaları devam ediyor

Kuşadası’nda üst yapı çalışmaları devam ediyor

AYDIN HABERLERİ  | 25.04.2020 18:51 | Son Güncelleme

Kuşadası’nın en eski yerleşim birimlerinden Türkmen Mahallesi’nde belediye tarafından başlatılan yeniden yapılanma çalışmalarında ilk bölüm tamamlandı.Kuşadası Belediyesi Fen İşleri ekiplerinin yoğun çalışma temposuyla çehresini değiştirdiği Türkmen Mahallesi’nde Bahçearası, Bağkur, Tavaslı, Sevinç, Huzur, Varlık, Alkış ve Mert Sevgi sokaklarının yol, taş döşeme, kaldırım ve refuj düzenleme çalışmaları tamamlandı.Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası’nı tüm cadde ve sokakları ile modern bir turizm kentine yakışır hale getirmek için çalıştıklarını söyledi.

Kuşadası’nın en eski yerleşim birimlerinden Türkmen Mahallesi’nde belediye tarafından başlatılan yeniden yapılanma çalışmalarında ilk bölüm tamamlandı.
Kuşadası Belediyesi Fen İşleri ekiplerinin yoğun çalışma temposuyla çehresini değiştirdiği Türkmen Mahallesi’nde Bahçearası, Bağkur, Tavaslı, Sevinç, Huzur, Varlık, Alkış ve Mert Sevgi sokaklarının yol, taş döşeme, kaldırım ve refuj düzenleme çalışmaları tamamlandı.
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası’nı tüm cadde ve sokakları ile modern bir turizm kentine yakışır hale getirmek için çalıştıklarını söyledi. Türkmen Mahallesi’nde örnek bir çalışma yürüttüklerine dikkati çeken Başkan Günel, “ “Fen İşleri Müdürlüğümüz belirlediğimiz program dahilinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Tabi burada Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğulu’nun büyük desteğini unutmamak lazım. Güç birliğinden hizmet doğuyor, bundan Kuşadası kazanıyor. Sayın Özlem Çerçioğlu’na ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerine verdikleri destek için Kuşadası halkı adına teşekkür ediyorum. Kuşadası’nda tüm mahallelerimiz bizim için eşit öneme sahip. Bir yıl gibi kısa bir süre içerisinde önemli miktarda yol yapım ve onarım çalışması gerçekleştirdik. Çalışmalarımız önümüzdeki süreçte de aynı tempoda devam edecek. Kuşadası 30 yıldır hizmetsizlik uykusundan artık uyanmıştır. Tüm çabamız ülkemizin turizm başkenti Kuşadası’na en iyi hizmet vermektir” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat! Hepimiz tüketiyoruz ama... Yaz aylarına dikkat!
Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldıKuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Anda Kardeşe Vefa Derneği umut olmaya devam ediyor

Anda Kardeşe Vefa Derneği umut olmaya devam ediyor

Fırsatçılara sıkı takip

Fırsatçılara sıkı takip

Traktörle kaza yapan 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Traktörle kaza yapan 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Üreticiye ’’Yonca’’ tohumu dağıtıldı

Üreticiye ’’Yonca’’ tohumu dağıtıldı

Yeni doğan bebek için ambulans helikopter havalandı

Yeni doğan bebek için ambulans helikopter havalandı

Manisa’da kısıtlamaya uymayanlara ceza

Manisa’da kısıtlamaya uymayanlara ceza

Aydın Namaz Vakitleri 25 Nisan Cumartesi

İmsak
04:43
Sabah
06:13
Öğle
13:12
İkindi
16:56
Akşam
20:00
Yatsı
21:24

Aydın Nöbetçi Eczaneler25 Nisan Cumartesi

Ertaş Eczanesi
Merkez
Paşa Eczanesi
Merkez
Sıhhat Eczanesi
Merkez
Tralles Eczanesi
Merkez
Efes Eczanesi
Kusadasi
Paker Eczanesi
Kusadasi
Bilge Kağan Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Muhtar ve öğretmen ele ele verip sokağa çıkamayan çocuklara 23 Nisan coşkusunu yaşattı

Muhtar ve öğretmen ele ele verip sokağa çıkamayan çocuklara 23 Nisan coşkusunu yaşattı

Aydın’da sesiz kutlama

Aydın’da sesiz kutlama

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymadı, kovalamaca sonucu yakalandı

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymadı, kovalamaca sonucu yakalandı

Söke Belediyesi’nden çocuklara 23 Nisan hediyesi

Söke Belediyesi’nden çocuklara 23 Nisan hediyesi

Söke Chp Kadın Kolları Sibel Işık İle Devam Dedi

Söke Chp Kadın Kolları Sibel Işık İle Devam Dedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.