YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Kuşadası’nda uyuşturucu operasyonu

Kuşadası’nda uyuşturucu operasyonu

AYDIN HABERLERİ  | 06.02.2020 17:28 | Son Güncelleme

Aydın’ın Kuşadası ilçesince, polis ekiplerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik denetimleri aralıksız olarak devam ediyor.Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirligi ile Narkotik Grup Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptıkları operasyonda Aydın Bulvarı üzerinde durumundan şüphelendikleri V.S.

Kuşadası’nda uyuşturucu operasyonu

Aydın’ın Kuşadası ilçesince, polis ekiplerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik denetimleri aralıksız olarak devam ediyor.
Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirligi ile Narkotik Grup Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptıkları operasyonda Aydın Bulvarı üzerinde durumundan şüphelendikleri V.S. isimli şahısın yapılan üst aramasında kristal diye tabir edilen metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Bir başka uygulamada ise Aydın Bulvarı üzerinde bulunan uygulama noktasında yapılan kontroller esnasında M.Ö. isimli şahısın yapılan üst aramasında 2.45 gram esrar maddesi ele geçirildi. Ayrıca İnönü Bulvarı üzerinde durumundan şüphelendikleri 48 L plaka sayılı araç durduruldu, araçta bulunan iki şahısı indiren ekipler, H.K. isimli şahsın yapılan üst aramasında 5.50 gram kristal diye tabir edilen metamfetamin uyusturucu madde ele geçirildi, yanında bulunan arkadaşı S.A.’da ise 0.40 gram kristal diye tabir edilen metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi. Bir başka uygulamada ise Hacıfeyzullah Mahallesi ara sokaklarında durumundan şüphelenilerek durdurulan F.A. isimli şahsın yapılan üst aramasında 1.92 gram skunk diye tabir edilen esrar maddesi ele geçirildi. Otagar kavşağında uygulama yapan ekipler durumundan şüphelenilen
09 L plakalı aracı durdurdu, araçta bulunan Y.K.’ya yapılan üst aramasında üzerinde seri numarası marka ve modeli bulunmayan 1 Adet 7.65 mm çapında ruhsatsız tabanca 1 Adet şarjör ve 5 Adet 7.65 mm çapında fişek ele geçirildi. Ayrıca Aydın Bulvarı üzerinde bulunan uygulama noktasında yapılan kontroller esnasında S.Ç. isimli şahsın yapılan GBT sorgulamasında "Banka veya kredi kartı kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası olduğu tespit edilmiştir. Şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kuşadası’nda uyuşturucu operasyonu

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Şubat ayında deniz keyfiŞubat ayında deniz keyfi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Hisarcık’ta yaya kaldırımlarına parke taşı ve bordür döşeme çalışması

Hisarcık’ta yaya kaldırımlarına parke taşı ve bordür döşeme çalışması

(Özel Haber) Bandırma’da depreme dayanıksız okullar yıkılıyor

(Özel Haber) Bandırma’da depreme dayanıksız okullar yıkılıyor

Başkan Avcı, “Altıeylül’e dev yatırımlar yapılıyor”

Başkan Avcı, “Altıeylül’e dev yatırımlar yapılıyor”

Doç. Dr. Bülent Şen Avrasya Üniversitesi’nin eğitim kadrosuna katıldı

Doç. Dr. Bülent Şen Avrasya Üniversitesi’nin eğitim kadrosuna katıldı

Nazilli Belediyesi, Selahattin Acar Düğün Salonu için ihaleye çıkıyor

Nazilli Belediyesi, Selahattin Acar Düğün Salonu için ihaleye çıkıyor

Ekiplerden temizlik çalışması

Ekiplerden temizlik çalışması

Aydın Namaz Vakitleri 6 Şubat Perşembe

İmsak
06:40
Sabah
08:02
Öğle
13:28
İkindi
16:18
Akşam
18:43
Yatsı
20:00

İlginizi Çekebilir

Kuşadası Gençlik Spor liderliği kaptı

Kuşadası Gençlik Spor liderliği kaptı

Şubat ayında deniz keyfi

Şubat ayında deniz keyfi

Kuşadalı bisikletçiler, bu defa barınaktaki hayvanlar için pedal çevirdi

Kuşadalı bisikletçiler, bu defa barınaktaki hayvanlar için pedal çevirdi

Kurutulunca etkisi 5 kat artıyor ama... Alırken bunlara dikkat!

Kurutulunca etkisi 5 kat artıyor ama... Alırken bunlara dikkat!

Poşu, Yörük kültüründe önemini koruyor

Poşu, Yörük kültüründe önemini koruyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.