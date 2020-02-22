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Kuşadası’nda uyuşturucu operasyonu

AYDIN HABERLERİ  | 22.02.2020 15:45 | Son Güncelleme

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde polisin uyuşturucu ile amansız mücadelesi sürüyor.

Kuşadası’nda uyuşturucu operasyonu

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde polisin uyuşturucu ile amansız mücadelesi sürüyor. Narkotik ekipleri aldıkları istihbarat sonucu takibe alarak durdurduğu araçta, uyuşturucu ve silah ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri tarafından alınan istihbari bilgiye göre M.B ve E.Y isimli 35 AJ... plakalı araç ile uyuşturucu madde getirileceğinin istihbaratını alan narkotik ekipleri, aracı takibe aldı.
Bahse konu araç takip sonrası Otogar Kavşağında durduruldu. Araçların içerisinde M.B. ve E.Y. isimli şahıslar gözaltına alınırken, araçta ve yapılan aramalarda 2.10 gram kristal tabir edilen metamfetamin uyusturucu madde, 11.30 gram esrar maddesi, 1 adet 7.65 mm çapında marka modeli bulunmayan ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör 5 adet 7,65 mm çapında fişek ele geçirildi. Şahıslar haklarında gerekli yasal işlemler başlatan polis ekipleri yapılan GBT sorgusunda ayrıca M.B. isimli sahsın cezaevi firarisi olduğu, tehdit ve yaralama suçlarından 1 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aradığı belirledi.
Gözaltına alınan şahısların sorgusunun devam ettiği bildirildi.

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