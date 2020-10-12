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Kuşadası’nda uyuşturucu operasyonu

AYDIN HABERLERİ  | 12.10.2020 14:53 | Son Güncelleme

Kuşadası’nda narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda toplam 19.35 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, iki şüpheli gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Dağ Mahallesi civarında bir aracı kontrollü olarak durdurdu.

Kuşadası’nda uyuşturucu operasyonu

Kuşadası’nda narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda toplam 19.35 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, iki şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Dağ Mahallesi civarında bir aracı kontrollü olarak durdurdu. Ekipler Araçta bulunan ve isimlerinin I.Z. ve Ç.G. olduğu belirlenen iki şüphelinin üzerinde ve araçta arama yaptı. Aracın sağ ön tarafında yere atılmış vaziyette 4,15 gram kristal olarak tabir edilen metamfetamin uyuşturucu madde ile İ.Z. isimli şüphelinin üstünde 10,65 ve 4,55 gram olmak üzere 2 parça halinde 15,20 gram kristal olarak tabir edilen metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi.
Toplam 19,35 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ile yakalanan I.Z. ve Ç.G. isimli iki şüpheli narkotik ekipleri tarafından gözaltına alınarak, sorgulanmak üzere Kuşadası Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

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