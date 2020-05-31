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Kuşadası’nda uyuşturucu satılan eve baskın: 2 kişi gözaltına alındı

AYDIN HABERLERİ  | 31.05.2020 12:51 | Son Güncelleme

Kuşadası’nda narkotik ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Türkmen Mahallesi’nde bir evde uyuşturucu satıldığı yönündeki ihbarı değerlendiren Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği’ne bağlı ekipler, takibe aldıkları söz konusu eve operasyon düzenledi.

Kuşadası’nda uyuşturucu satılan eve baskın: 2 kişi gözaltına alındı

Kuşadası’nda narkotik ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Türkmen Mahallesi’nde bir evde uyuşturucu satıldığı yönündeki ihbarı değerlendiren Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği’ne bağlı ekipler, takibe aldıkları söz konusu eve operasyon düzenledi. Operasyon sırasında evde bulunan R.Y. ve N.S. isimli şüpheliler gözaltına alınırken, yapılan aramada ise 19.29 gram kristal tabir edilen metamfetamin uyusturucu madde, 2.22 gram esrar maddesi, 0.28 gram kokain, 1 Adet Marka Modeli bulunmayan 9 mm çapında ruhsatsız tabanca, 1 Adet şarjör ve 9 adet 9 mm çapında fişek ele geçirildi.

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