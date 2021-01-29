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Kuşadası’nda “ yasak ırk “ tartışması

29.01.2021 17:39 | Son Güncelleme:
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Kuşadası Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşamakta olan bir vatandaş tarafından beslenen Pitbull cinsi köpeğe Kuşadası Hayvan Hakları Komisyonu tarafından el konularak Kuşadası Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne teslim edilmesi ile ilgili olarak bir açıklama yaptı.

Kuşadası Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşamakta olan bir vatandaş tarafından beslenen Pitbull cinsi köpeğe Kuşadası Hayvan Hakları Komisyonu tarafından el konularak Kuşadası Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne teslim edilmesi ile ilgili olarak bir açıklama yaptı. Açıklamada, sosyal medyada iddia edildiği gibi belediyelerin yasak köpek ırklarına el koyma ya da sahibine teslim etme gibi bir yetkilerinin bulunmadığına dikkat çekildi.
Kuşadası Belediyesi tarafından yapılan açıklamada 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 14. maddesine göre Pitbull, Dogo argentino, Fila brasileiro, Tosainu ırkı köpekler ve bu ırklara ait olan melezlerin beslenmesinin, sergilenmesinin, üretilmesini ve reklam amaçlı kullanılmasının yasak olduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:
“Yasak ırklara mensup sahipli hayvanlara el koyma yetkisi Kaymakamlığa bağlı olan ve sekreteryasını Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’nün yürüttüğü Hayvan Hakları Komisyonuna aittir. Bu komisyonda Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nü temsilen bir kişi bulunmakta olup belediyenin tek başına el koymaya karar verme ya da uygulama yetkisi bulunmamaktadır. Belediyelerin yükümlülüğü bu köpeklere el konulduktan sonra başlamaktadır. Belediye olarak bize teslim edilen köpeklere ‘7 emin’ sıfatı ile yaşamlarının sonuna kadar Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezimizde bakmakla yükümlüyüz. Şu anda merkezimizde 14 tane yasak ırka mensup köpek bulunmaktadır. Sahiplendirilmeleri yasak olduğundan bu köpeklere tarafımızca en iyi şekilde bakılmaktadır.
Dün Kuşadası Hayvan Hakları Komisyonu tarafından Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezimize teslim edilen “Ateş” ismindeki Pitbull cinsi köpek için de yasanın öngördüğü biçimde aynı prosedür uygulanmıştır. Söz konusu köpek şu anda Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde koruma altındadır ve tüm ihtiyaçları tarafımızdan karşılanmaktadır. Belediye olarak bu konudaki tek yetkimiz ve yükümlülüğümüz, yetkili kişi ve kurumlarca tarafımıza teslim edilen köpekleri koruma altına alarak yaşamlarının sonuna kadar bakımlarını üstlenmekle sınırlıdır. Bu köpekleri sahiplendirmemiz ya da doğaya bırakmamız yasal olarak mümkün değildir. Tasarı aşamasında olan ve hayvan severler tarafından da büyük bir heyecanla beklenen Hayvan Hakları Yasası’nda bu konuyla ilgili yeni bir düzenleme yapılana kadar yasal olarak aksi bir girişimde bulunmamız söz konusu değildir “

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