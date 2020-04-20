YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Kuşadası’nda yaşayan 67 yaşındaki İngiliz evinde ölü bulundu

Kuşadası’nda yaşayan 67 yaşındaki İngiliz evinde ölü bulundu

AYDIN HABERLERİ  | 20.04.2020 21:05 | Son Güncelleme

Ev alıp Kuşadası’na yerleşen ve yaşamını burada sürdüren 67 yaşındaki İngiliz uyruklu bir kişi evinde ölü bulundu.Edinilen bilgiye göre, Yaklaşık 5 yıl önce ev satın alarak Kuşadası Camikebir Mahallesi Kahramanlar Sokak’ta yaşamaya başlayan isimli İngiliz uyruklu Stephen john Greer’den uzun süredir haber alamayan çevre sakinleri apartmanda kokunun da artması üzerine polise haber verdi.

Ev alıp Kuşadası’na yerleşen ve yaşamını burada sürdüren 67 yaşındaki İngiliz uyruklu bir kişi evinde ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Yaklaşık 5 yıl önce ev satın alarak Kuşadası Camikebir Mahallesi Kahramanlar Sokak’ta yaşamaya başlayan isimli İngiliz uyruklu Stephen john Greer’den uzun süredir haber alamayan çevre sakinleri apartmanda kokunun da artması üzerine polise haber verdi. Kapıyı çalıp içeriden haber alamayan polis ekipleri, Dilek Apartmanı 5. kattaki dairenin kapısını çilingir ile açarak içeri girdi. Yüksek bir kokunun kapladığı dairede İngiliz uyruklu Stephen john Greer’in cesediyle karşılaşan polis ekipleri, yaptıkları araştırmada yaklaşık 1,5 aydır 67 yaşındaki Greer’den haber alınamadığını belirlendi. İtfaiye ve cenaze ekiplerinin yardımıyla apartmandan çıkarılan Stephen john Greer’in cesedi, Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kartal'da korkunç olay! Yanan otomobilden çıktı Kartal'da korkunç olay! Yanan otomobilden çıktı
Şubat ayında deniz keyfiŞubat ayında deniz keyfi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Emniyet Müdürü görevi başında kalp krizi geçirdi

Emniyet Müdürü görevi başında kalp krizi geçirdi

Yüksekova’da sürü halinde görülen yılanlar korkutuyor

Yüksekova’da sürü halinde görülen yılanlar korkutuyor

Çorum Valiliği koronavirüs vaka sayısı açıkladı

Çorum Valiliği koronavirüs vaka sayısı açıkladı

Hava sıcaklığı 0’ın atına düşecek

Hava sıcaklığı 0’ın atına düşecek

Sezaryanla doğum yapan annelere hayati uyarı

Sezaryanla doğum yapan annelere hayati uyarı

Sinop'ta tabancayla eşini yaralayan kişi intihar girişiminde bulundu

Sinop'ta tabancayla eşini yaralayan kişi intihar girişiminde bulundu

Aydın Namaz Vakitleri 20 Nisan Pazartesi

İmsak
04:52
Sabah
06:19
Öğle
13:13
İkindi
16:55
Akşam
19:56
Yatsı
21:18

Aydın Nöbetçi Eczaneler20 Nisan Pazartesi

Derman Eczanesi
Merkez
Güler Eczanesi
Merkez
Kalıpçı Eczanesi
Merkez
Sibel Eczanesi
Merkez
Demeter Eczanesi
Kusadasi
Nilüfer Eczanesi
Kusadasi
Bilge Kağan Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En yaşlı Kuşadalı hayatını kaybetti

En yaşlı Kuşadalı hayatını kaybetti

İlkokul öğrencisi İsmail, kumbarasındaki parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

İlkokul öğrencisi İsmail, kumbarasındaki parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş, karantinaya alındı

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş, karantinaya alındı

Aydın Valiliği, otobüsle şehirlerarası yolculuk yapabilecek olanları açıkladı

Aydın Valiliği, otobüsle şehirlerarası yolculuk yapabilecek olanları açıkladı

Didim'de Makamlar Öğrencilere Devredildi

Didim'de Makamlar Öğrencilere Devredildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.