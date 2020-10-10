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Kuşadası’nda yatırımlar hız kesmeden devam ediyor

AYDIN HABERLERİ  | 10.10.2020 18:27 | Son Güncelleme

Kuşadası Belediyesi kentin farklı mahallelerinde yürüttüğü yol yapım çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Kuşadası Belediyesi kentin farklı mahallelerinde yürüttüğü yol yapım çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Türkmen, Değirmendere ve Yavansu Mahallelerinde devam eden çalışmalar vatandaşlar tarafından büyük memnuniyetle karşılanıyor.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in kentte başlattığı hizmet seferberliği tüm hızıyla sürüyor. Bu kapsamda Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki 3 farklı mahallede yol yapım çalışması yürütüyor. Değirmendere ve Yavansu mahallelerindeki çalışmalar aralıksız devam ederken Türkmen Mahallesi’ndeki çalışmalar ise son aşamaya geldi. Türkmen Mahallesi Denizel ve Sürücü sokaklarda toplam 4057 metrekarelik alanda uygulanan hafriyat ve tesviye işlemlerinin ardından sıcak asfalt dökülerek bordür döşenmeye başlandı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir ay içerisinde Değirmendere Mahallesi Aldaş Gediği mevkisine 29 bin metrekare sıcak asfalt dökülürken Yavansu Mahallesi’ne yaz başından bugüne kadar 26 bin metrekare parke taşı döşendi. Değirmendere Mahallesi Yavansu Yolu Sokak’taki 6 bin metrekarelik alanda sürdürülen sıcak asfalt çalışması ise tamamlandı. Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, her 3 mahallede de yol yapım çalışmalarının en kısa sürede tamamlanacağını belirtti.

Kuşadası’nın tüm mahallelerinde alt ve üst yapı çalışmalarının aralıksız süreceğini ifade eden Belediye Başkanı Ömer Günel “Fen İşleri Müdürlüğümüzce Türkmen, Yavansu ve Değirmendere mahallelerinde gerçekleştirilen çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Aydın Büyükşehir Belediyemiz tarafından alt yapısı yenilenen tüm sokaklarımızın üst yapısını süratle tamamlayarak vatandaşlarımızın kullanımına sunuyoruz” dedi.

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