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Kuşadası’nda yeşil alan tartışması

AYDIN HABERLERİ  | 21.06.2020 10:03 | Son Güncelleme

Kuşadası’nın en önemli bölgelerinden Akyar Mevkisi’nde bulunan 2 bin 500 metrekarelik bir yeşil alan tartışma konusu oldu.

Kuşadası’nın en önemli bölgelerinden Akyar Mevkisi’nde bulunan 2 bin 500 metrekarelik bir yeşil alan tartışma konusu oldu. Akyar Konutları’nın hemen bitişiğinde bulunan yeşil alanın tel örgü ile çevrilerek, kamuya devredilmemesi üzerine çevre sakinleri şikayette bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Kuşadası’da önemli turistik tesisleri ve işletmelerin bulunduğu Türkmen Mahallesi Akyar Mevkisindeki 137 ada 2 parsel ile 137 ada 3 parsel arasında bulunan yaklaşık 2 bin 500 metrekare büyüklüğündeki denize nazır yeşil alan inşaatlar yapılırken Akyar Konutları tarafından kamuya devredilmediği ortaya çıktı. Etrafı tel örgü ile çevrilerek kendi sınırları içine katılması üzerine çevre sakinleri Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Kaymakamlığı’na şikayette bulundu. Akyar Mevkinde turizmcilik yapan Mehmet Öztürk, yeşil alanın gasp edilerek vatandaşlarca kapatıldığını belirterek, “ Bu yeşil alanın halka açılması istiyoruz. Şu anda etrafı tel örgü ile çevrilerek kendileri için otopark olarak kullanılmaktadır. Oysa yasa gereği buranın kamuya terk edilmesi gerekiyor“ diyerek yetkililerin duruma el koyması gerektiğini söyledi.

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