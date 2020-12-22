YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Kuşadası’nda yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu

Kuşadası’nda yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu

AYDIN HABERLERİ  | 22.12.2020 15:02 | Son Güncelleme

Kuşadası polisi yılbaşı öncesi sahte ve kaçak içki operasyonu gerçekleştirdi.

Kuşadası’nda yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu

Kuşadası polisi yılbaşı öncesi sahte ve kaçak içki operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda yakalanan toplam 545 litre sahte içkiye el konulurken, bir kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele(KOM) Grup Amirliği ekipleri, yılbaşı öncesinde Kuşadası genelinde sahte ve alkol satışına yönelik kapsamlı bir çalışma yaptı. KOM ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışma sonucu, Kuadası’na bağlı Kadıkalesi Mahallesi’nde sahte içki imal edildiği yönünde bilgi alınan bir eve operasyon düzenlendi. Operasyonda evde bulunan A.B. isimli bir şüpheli gözaltına alınırken, 300 litre el yapımı şarap, 240 litre el yapımı kırmızı şarap ve 5.50 litre el yapımı rakı olmak üzere toplam 545.50 litre el yapımı sahte içki ele geçirildi. KOM ekipleri sahte içkilere el koyarken, gözaltına alınan A.B. isimli şüpheli ise sorgulanmak üzere Kuşadası Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER At yarışına gelen kadın olay yarattı' Jokey önünden geçerken... At yarışına gelen kadın olay yarattı' Jokey önünden geçerken...
Şubat ayında deniz keyfiŞubat ayında deniz keyfi

Aydın Namaz Vakitleri 22 Aralık Salı

İmsak
06:47
Sabah
08:14
Öğle
13:12
İkindi
15:40
Akşam
18:00
Yatsı
19:23

Aydın Nöbetçi Eczaneler22 Aralık Salı

İstanbul Eczanesi
Merkez
Pelinsu Eczanesi
Merkez
Tralles Eczanesi
Merkez
Tülay Eczanesi
Merkez
Yenimahalle Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
Hürriyet Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.