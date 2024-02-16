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Kuşadası’nda yol yapım çalışmaları Kirazlı yolu ile sürüyor

İHA İHA
16.02.2024 10:08 | Son Güncelleme:
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Kuşadası Belediyesi tarafından kent genelinde yürütülen yol yapım çalışmaları Kirazlı Yolu 1. ve 2. sokaklar ile sürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bölgede bir yandan zemin düzenleme çalışması yaparken bir yandan da parke seriyor.

Kuşadası’nda yol yapım çalışmaları Kirazlı yolu ile sürüyor

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in göreve gelmesi ile kent genelinde başlayan yol yapım seferberliği devam ediyor. Son 5 yılda Kuşadası’na 933 milyon 702 bin TL’lik yatırımla 218 kilometre yol kazandıran Kuşadası Belediyesi, İkiçeşmelik Mahallesi Kirazlı Yolu 1. ve 2. sokaklarda yol yapım çalışmasına başladı. 5 bin 600 metrekarelik alanda çalışmalarını sürdüren ekipler, eskiyen asfalt zemin sökümü ile kilit parke taşı serme işlemini eş zamanlı olarak yürütüyor. Kısa süre içerisinde tamamlanacak çalışmalar ile Kirazlı Yolu 1. ve 2. sokaklar kullanıma açılacak.

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