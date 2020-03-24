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Kuşadası'nda Yunan askerlerinin geri ittiği 53 sığınmacı kurtarıldı

AYDIN HABERLERİ  | 24.03.2020 20:35 | Son Güncelleme

Kuşadası'nda Yunan askerlerinin geri ittiği 53 sığınmacı kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunanistan Sahil Güvenliği tarafından botlarındaki motor sökülerek geri itildiği iddia edilen 50 sığınmacı, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, devriye esnasında Kuşadası açıklarında hareketsiz duran lastik botta sığınmacıların yardım istediğini fark etti.

Bölgeye giden ekipler, 39 Suriye, 9 Irak, 4 Kongo, 1 Orta Afrika uyruklu 53 sığınmacıyı kurtararak kıyıya çıkardı.

Sığınmacıların, Yunanistan'a geçmek için açıldıktan bir süre sonra botlarındaki motorun Yunan Sahil Güvenliği tarafından söküldükten sonra geri itildiği öğrenildi.

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