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Kuşadası’nda zabıtadan toplu kan bağışı

AYDIN HABERLERİ  | 18.05.2020 16:37 | Son Güncelleme

Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli, Kızılay’a destek olmak amacıyla toplu kan bağışında bulundu.Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nde görevli personel, örnek gösterilecek bir davranışın altına imza attı.

Kuşadası’nda zabıtadan toplu kan bağışı

Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli, Kızılay’a destek olmak amacıyla toplu kan bağışında bulundu.
Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nde görevli personel, örnek gösterilecek bir davranışın altına imza attı. Zabıta memurları, İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda yer alan Kızılay’ın mobil aracına giderek kan bağışında bulundu.
Personelinin kan bağışına büyük ilgi gösterdiğini belirten Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürü Nuri Can, “Mesai arkadaşlarıma bu güzel davranışlarından ötürü çok teşekkür ediyorum. Böyle organizasyonlar tüm kamu ve sivil toplum kuruluşlarında çalışanlara örnek teşkil ediyor. Kan bağışında bulunmak hayat kurtarmakla eş değer. Bundan sonraki süreçte de kan vermeye devam edeceğiz. Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak vatandaş ve esnafımıza her zaman güler yüzlü hizmet vermeye çalışıyoruz” diye konuştu.

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